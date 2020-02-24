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Президент наградил хореографа Григория Чапкиса почетным орденом

Президент наградил хореографа Григория Чапкиса почетным орденом
13:16 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:За годы карьеры 90-летний Чапкис стал одним из самых известных в Украине хореографов.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил известному хореографу и некогда своему судье на шоу "Танці з зірками" Григорию Чапкису почетный орден Ярослава Мудрого V степени.

Как отмечается в указе №56/2020 от 24 февраля, опубликованном Офисом Президента, наградить Чапкиса гарант решил "за выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство".

Народный артист Украины является руководителем именной школы танцев, балетмейстером ансамбля бального танца "Вдохновение", а также до сих пор преподает на кафедре Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко.

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Несмотря на возраст, хореограф довольно часто появляется и на ТВ. В 2019 году Чапкис вернулся на проект "Танці з зірками". Сначала как приглашенный судья, но в итоге авторы проекта предложили ему стать четвертым постоянным членом жюри.

13 годами ранее, в 2006-м, Григорий Чапкис уже был судьей танцевального шоу, в котором участвовал Владимир Зеленский. Партнершей комика на тот момент была хореограф Алена Шоптенко.

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Знаменитости, Хореограф, Владимир Зеленский, Григорий Чапкис, Орден Ярослава Мудрого V степени.
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