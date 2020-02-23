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NAACP Awards 2020: экстравагантная Рианна и другие звездные гости премии (Фото)

NAACP Awards 2020: экстравагантная Рианна и другие звездные гости премии (Фото)
21:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:22 февраля, в Калифорнии отгремела премия NAACP Awards, которая награждает лучших представителей в индустрии кино, музыки, театра и литературы.

Премия Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения США не могла обойтись без одной из самых успешных медийных личностей современности. Каждый публичный выход Рианны – резонансное событие для фешн-индустрии, ведь звезда не привыкла оставаться без внимания папарацци.

Исполнительница сияла не только на красной дорожке, но и на сцене церемонии NAACP Awards. На мероприятии она завоевала знаковую награду за особые достижение и выдающуюся социальную работу. Рианна публично поблагодарила каждого, кто не остается в стороне от проблем близких, и отметила, что это не только ее награда. Чувственная речь артистки не оставила равнодушными сотни зрителей.

"Давайте не будем думать так: "Это случилось с тобой, это твоя проблема!" Это проблема женщин. Это проблема темнокожих людей. Это проблема бедных людей. В скольких из нас в этом зале есть коллеги, партнеры и друзья других рас, другого пола и других религий?.. Это касается каждого! Представьте, что мы можем сделать вместе", – отметила певица.

 
 
 
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Rihanna (@badgalriri) in @givenchyofficial is honored with the President’s Award at the 2020 @naacpimageawards! #Rihanna #NAACPImageAwards #NAACPAwards Photos: Getty

Публикация от Just Jared (@justjared)

На премии она появилась в кутюрном платье от французского дома моды Givenchy. Наряд насыщенного цвета фиалки с объемным шлейфом и широкими плиссированными рукавами подчеркнул фигуру звезды, позволив ей обнажить стройные ноги. Знаменитость дополнила аутфит босоножками на шнуровке и высоком каблуке в тон к платью. Look гармонировал с многочисленными кольцами с драгоценными камнями и массивными серьгами с бриллиантами. Волосы Рианна собрала в тугой низкий хвост с косичкой, а макияж выбрала с акцентом на красных губах.

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Среди гостей премии NAACP Awards эпатажная Лиззо, которая получила сразу два почетных звания "Лучшее видео" и "Артист года". Предлагаем посмотреть фотоотчет с красной дорожки церемонии и оценить наряды голливудских звезд.

 
 
 
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@lizzobeeating in custom @marykatrantzou hits the red carpet at the @naacpimageawards! #Lizzo #NAACPImageAwards #NAACPAwards Photos: Getty

Публикация от Just Jared (@justjared)

 
 
 
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@janellemonae shows off some skin in a @balmain dress as she arrives at the @naacpimageawards! #JanelleMonae #NAACPImageAwards #NAACPAwards Photos: Getty

Публикация от Just Jared (@justjared)

 
 
 
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@traceeellisross in @christopherjohnrogers, @yarashahidi in @gucci, & @marsaimartin in @ermannoscervino step out for the @naacpimageawards! #TraceeEllisRoss #YaraShahidi #MarsaiMartin #NAACPImageAwards #NAACPAwards Photos: Getty

Публикация от Just Jared (@justjared)

 
 
 
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@cynthiaerivo strikes a fierce pose in a @prabalgurung dress while arriving at the @naacpimageawards! #CynthiaErivo #NAACPImageAwards #NAACPAwards Photos: Getty

Публикация от Just Jared (@justjared)

 
 
 
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@tiffanyhaddish dazzles in an @alietteny dress while arriving at the @naacpimageawards! #TiffanyHaddish #NAACPImageAwards NAACPAwards Photos: Getty

Публикация от Just Jared (@justjared)

 
 
 
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@sterlingkbrown in @isaia & wife @ryanmichelleb in @sebastiangunawanofficial couple up for the @naacpimageawards! #SterlingKBrown #RyanMichelleBathe #NAACPImageAwards #NAACPAwards Photos: Getty

Публикация от Just Jared (@justjared)

Напомним, что недавно барбадосская красавица порвала с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. Как сообщает издание HollywoodLife, именно противоположность характеров стала настоящей причиной расставания.

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Калифорния, Премия, Рианна, NAACP Awards.
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