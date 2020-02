"Самый красивый преступник в мире" вернулся на подиум (Фото)

Манекенщик принял участие в показе Extremedy в рамках миланской Недели моды.

"Самый красивый преступник" остался верен своему "горячему" имиджу и продемонстрировал образы на грани фола. Мужчина продефилировал в кожаной косухе со вставками из денима и с надписью "Преступная гордость" на спине.

Обнаженный торс Джереми сразу перетянул все внимание на себя. "Фирменный" томный взгляд исподлобья прямо в зал - мистер Микс справился со своей задачей на все сто процентов.

Еще один яркий выход мужчины в лакированном свободном комбинезоне тоже добавил ему очков в глазах гостей показа.

While some communities are trying to keep kids out of crime, some people design clothes with texts like "Felony Pride" (WTF?) and "Felony Queen" (???) and hire of course #JeremyMeeks as their main model.#GiantSigh #MilanFashionWeek2020 #MFW #MFW20https://t.co/fMab4DnCYr pic.twitter.com/q2BZHthoEz

— Laura Larmo (@lauralarmo) February 22, 2020