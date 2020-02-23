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Воскресенье, 23.02.2020
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"Самый красивый преступник в мире" вернулся на подиум (Фото)

"Самый красивый преступник в мире" вернулся на подиум (Фото)
19:43 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:35-летний Джереми Микс впервые за долгое время появился на дефиле.

Манекенщик принял участие в показе Extremedy в рамках миланской Недели моды.

"Самый красивый преступник" остался верен своему "горячему" имиджу и продемонстрировал образы на грани фола. Мужчина продефилировал в кожаной косухе со вставками из денима и с надписью "Преступная гордость" на спине.

Обнаженный торс Джереми сразу перетянул все внимание на себя. "Фирменный" томный взгляд исподлобья прямо в зал - мистер Микс справился со своей задачей на все сто процентов.

Еще один яркий выход мужчины в лакированном свободном комбинезоне тоже добавил ему очков в глазах гостей показа.

 
 
 
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Milan Fashion week was incredible..... we killed the @extremedy1980_official show @petermarco90210

Публикация от JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial)

В Киеве состоялась премьера документальной киноленты об Андре Тане (Фото, Видео)

Джереми Микс все еще счастлив в отношениях с наследницей Topshop Хлоей Грин, несмотря на все слухи о разрыве. В мае прошлого года у пары родился сын.

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Милан, Подиум, Джереми Микс, Самый красивый преступник, Extremedy.
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