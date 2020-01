СМИ: Причина расставания Рианны со своим бойфрендом

Поп-певица Рианна тщательно скрывала свои отношения с бойфрендом с достаточно влиятельной семьи в бизнес-кругах стран Ближнего Востока. Впервые слухи о новом романе знаменитости появились в 2017 году, когда в сеть попали фотографии певицы в бассейне с Хассаном Джамилем. Тогда пара держала свою личную жизнь в тайне, однако только в июле прошлого года решилась подтвердить догадки в прессе.

Представители близкого окружения влюбленных недавно поспешили известить общественность о разрыве их отношений, несмотря на постоянную динамику. Как сообщает издание HollywoodLife, именно противоположность характеров стала настоящей причиной расставания. Хассан – спокойный и серьезный, а Рианна – веселая и сумасшедшая. Эпатаж возможной невесты парня не устраивал семью миллиардера, которая занимает 12 место в списке самых богатых арабских семей.

Рианна и Хассан действительно любили друг друга, впрочем, в Хассана были проблемы с имиджем Рианны из-за давления его семьи. Родные миллиардера хотели, чтобы у него были более традиционные и сдержанные отношения. Они считают Рианну потрясающе красивой, но ей следует быть более мягкой, сдержанной и скромной, – заверили инсайдеры.

Судя по всему, намерения пары были достаточно серьезными. Ведь в прошлом певица призналась, что больше всего в жизни мечтает стать матерью, но называть Хассана Джамиля отцом своего будущего отпрыска не спешила.

Однако разрыв отношений стал болезненным ударом не только для мирового сообщества, но и для экс-бойфренда звезды. На днях он обратился к основателю портала BlackSportsOnline и соучредителю издания TMZ Роберту Литталу с просьбой удалить все совместные кадры с Рианной.

Rihanna's billionaire ex just hit me with a request to take down a pic of him and Riri that has been up since 2017. A whole three years, I don't think he is taking the breakup well

— Robert Littal (@BSO) January 22, 2020