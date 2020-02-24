Скачать
Понедельник, 24.02.2020
В Украине продолжает снижаться стоимость газа
В Украине продолжает снижаться стоимость газа
Коронавирус: еще две страны сообщили о первых случаях заражения
Коронавирус: еще две страны сообщили о первых случаях заражения
Суркис жестко раскритиковал УАФ
Суркис жестко раскритиковал УАФ
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 февраля

Мелания Трамп в Индии блеснула фигурой в роскошном наряде (Фото)

Мелания Трамп в Индии блеснула фигурой в роскошном наряде (Фото)
13:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Согласно реакции фан-групп и западных СМИ, первая леди США в очередной раз сумела покорить сеть эффектным выходом.

Президентская чета США отправилась в очередную международную поездку. Дональд и Мелания Трамп уже прилетели в Индию, а в сети распространили первые фото чиновников.

Для поездки в Индию Мелания Трамп выбрала классический черно-белый комплект: укороченные белые брюки в клеточку, водолазку, которая является трендом сезона, и пальто.

Стильный образ модница решила завершить обувью без каблука от французского бренда Roger Vivier. Солнцезащитные очки и идеальная укладка волос добавили еще большей элитности виду Мелании Трамп. 

Елизавета II уступила принцу Гарри и Меган Маркл: детали

Но на этом фэшн-демонстрация новинок гардероба не завершилась. Уже в Индии Мелания Трамп показала более изысканный образ. Из самолета первая леди США ушла в роскошном белом комбинезоне с воротником. Знаменитая американка учла традиции Индии, так что на ее талии можно было увидеть зеленый пояс с орнаментом.

Известно, что сейчас Дональд и Мелания Трамп успели встретиться с премьер-министром Нарендрой Моди. Вместе они приняли участие в первом ашраме. Кроме этого чета посетила мероприятие Namaste Trump, организованное на одном из крупнейших стадионов мира "Сардар Патель" по случаю приезда Дональда и Мелании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Стиль, Образ, Наряд, Первая леди США, Мелания Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: в Украине на несколько дней ухудшится погода
02 OnePlus 8 Pro "засветилась" на реальном снимке (Фото)
03 "Самый красивый преступник в мире" вернулся на подиум (Фото)
04 К чему может привести нехватка магния?
05 Масленица 2020: прикольные поздравления и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Карпатах намело больше метра снега
В Карпатах намело больше метра снега
В Украине появится новая военная стратегия
В Украине появится новая военная стратегия
Названа причина аномально теплой зимы
Названа причина аномально теплой зимы
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.02 – 23.02.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь