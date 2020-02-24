Мелания Трамп в Индии блеснула фигурой в роскошном наряде (Фото)

Новости шоу бизнеса:Согласно реакции фан-групп и западных СМИ, первая леди США в очередной раз сумела покорить сеть эффектным выходом.

Президентская чета США отправилась в очередную международную поездку. Дональд и Мелания Трамп уже прилетели в Индию, а в сети распространили первые фото чиновников.

Для поездки в Индию Мелания Трамп выбрала классический черно-белый комплект: укороченные белые брюки в клеточку, водолазку, которая является трендом сезона, и пальто.

Стильный образ модница решила завершить обувью без каблука от французского бренда Roger Vivier. Солнцезащитные очки и идеальная укладка волос добавили еще большей элитности виду Мелании Трамп.

Но на этом фэшн-демонстрация новинок гардероба не завершилась. Уже в Индии Мелания Трамп показала более изысканный образ. Из самолета первая леди США ушла в роскошном белом комбинезоне с воротником. Знаменитая американка учла традиции Индии, так что на ее талии можно было увидеть зеленый пояс с орнаментом.

Известно, что сейчас Дональд и Мелания Трамп успели встретиться с премьер-министром Нарендрой Моди. Вместе они приняли участие в первом ашраме. Кроме этого чета посетила мероприятие Namaste Trump, организованное на одном из крупнейших стадионов мира "Сардар Патель" по случаю приезда Дональда и Мелании.