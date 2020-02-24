Елизавета II уступила принцу Гарри и Меган Маркл: детали

Новости шоу бизнеса:Королева Великобритании оставила герцогам Сассекским загородную резиденцию Фрогмор-хаус.

После того, как Меган Маркл и принц Гарри заявили о сложении королевских обязанностей, последствия такого решения не оставили себя долго ждать.

На прошлой неделе бабушка принца Гарри, королева Елизавета II, запретила супругам использовать бренд под названием SussexRoyal. Для герцогов это стало большой проблемой, ведь они хотели его использовать в названии своего благотворительного фонда "Sussex Royal Foundation", а ранее Меган Маркл и принц Гарри потеряли право на использование титула "Его\Ее Высочество".

Но вот появилась информация о том, что в кое-чем Елизавета II уступила чете. Она оставила супругам имение Фрогмор-хаус, которое находится в 1 км от Виндзорского замка. Однако их офиса в Букингемском дворце больше не будет.

Кроме этого, королева также разрешила оставит работать там команду, которая будет помогать паре продолжать поддерживать отдельные благотворительные фонды в Великобритании.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности 31 марта 2020 года.