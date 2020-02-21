СМИ: Меган Маркл и принц Гарри приобретут домик в Малибу

Новости шоу бизнеса:Герцоги Сассекские рассматривают имение в Малибу, стоимость которого составляет 7 миллионов долларов – более 170 миллионов гривен.

После того, как Меган и Гарри начали самостоятельную жизнь, внимание общественности к супругам только усилилось. Судя по всему, пара уже стабилизировала свое будущее, определившись с направлением деятельности. Если работа над благотворительным фондом может продолжаться и в Канаде, то карьера Меган в Голливуде требует переезда в США.

Как сообщает издание Daily Mail, пара уже рассматривает варианты возможного жилья. Герцоги нацелены приобрести имение в Малибу, которое ранее принадлежало французскому певцу Дэвиду Шарве. Стоимость особняка в итальянском стиле Ренессанс оценивают в 7 миллионов долларов, что составляет более 170 миллионов гривен.

У него удобное расположение. Он удален от главной дороги с активным движением. Пляж и множество элитных заведений раскинулись вблизи. В роскошном трехэтажном доме множество спален, большой бассейн и теннисный корт. Самым большим преимуществом для пары остается то, что особняк окружен высоким забором и многочисленными деревьями, что позволит Меган и Гарри достичь большей приватности.

Район, в котором расположено жилье, является одним из самых престижных в округе Лос-Анджелеса, о чем свидетельствует звездный бомонд по-соседству – Роберт Дауни-младший, Мел Гибсон, Кейтлин Дженнер и немало других самых богатых звезд Голливуда. То, что герцоги Сассекские рассматривают возможность приобретения дома в Малибу, подтвердила американская телезвезда Кейтлин Дженнер. В одном из интервью она подтвердила слухи: "Я слышала, что они искали дом в Малибу... Каждый заслуживает того, чтобы быть счастливым".

Стоит напомнить, что уже с апреля Меган Маркл и принц Гарри официально отойдут от королевских полномочий. Сама герцогиня Сассекская мечтает возобновить свою актерскую карьеру и активно работает над поиском профессионального агента, который поможет ей вернуться в Голливуд. Однако пара не собирается отказываться от благотворительности. Они разрабатывают и обсуждают концепцию будущего благотворительной организации с именитыми учеными Стэнфордского университета.