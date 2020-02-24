Остался без денег: отец Майкла Дугласа лишил сына наследства

Новости шоу бизнеса:После смерти Кирка Дугласа все его сбережения будут направлены на благотворительность.

Легендарный голливудский актер Кирк Дуглас, который ушел из жизни 5 февраля 2020 года, не оставил наследства для своих немало известных детей.

Как отмечают западные издания, 80-миллионное состояние мужчины было направлено в благотворительный фонд, соучредителем которого Кирк Дуглас был почти 60 лет.

Отмечается, что основная цель Фонда Дугласа "помочь тем, кто не может иначе помочь себе сам".

Американский продюсер Энн Байденс, которая прожила в браке с актером в течении 65 лет, остается управляющим попечителем фонда.

Кроме этого, часть состояния Кирка Дугласа будет направлена в нью-йоркский Университет Святого Лаврентия, где сумма распределится между студентами из малообеспеченных семей.

Без наследства остались дети актера, а именно кинопродюсер Джоэль Дуглас, телевизионный продюсер Питер Дуглас, а также голливудский актер Майкл Дуглас, которому за всю свою карьеру удалось накопить более 300 миллионов долларов.