Скачать
Понедельник, 24.02.2020
Минэкономики прогнозирует рекордный урожай зерновых
Минэкономики прогнозирует рекордный урожай зерновых
Коронавирус: еще две страны сообщили о первых случаях заражения
Коронавирус: еще две страны сообщили о первых случаях заражения
Суркис жестко раскритиковал УАФ
Суркис жестко раскритиковал УАФ
В элегантном платье: Стильный выход Иванки Трамп (Фото)
В элегантном платье: Стильный выход Иванки Трамп (Фото)

В элегантном платье: Стильный выход Иванки Трамп (Фото)

В элегантном платье: Стильный выход Иванки Трамп (Фото)
15:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Для ответственного выхода Иванка выбрала бюджетное платье, сделав ставку на легкость и яркость.

Вместе с Дональдом Трампом, первой леди США и мужем Джаредом Кушнером советник президента прилетела в Индию с официальным визитом. 

Иванка Трамп редко остается без внимания папарацци, смело составляя конкуренцию Мелании Трамп. Очередной совместный выход семьи американского президента доказывает, что его дочь и жена владеют большим чувством стиля и каждый раз поражают международную фэшн-индустрию.

Для появления в Индии Иванка выбрала платье из своего гардероба, в котором уже появлялась публично во время своего тура по Южной Америке в сентябре в прошлом году. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ivanka just arrived in India! (February 24, 2020)

Публикация от Ivana Marie Trump (@first_daughter_ivanka)

Мелания Трамп в Индии блеснула фигурой в роскошном наряде (Фото)

Так, перед сотнями жителей города Ахмедабад она появилась в воздушном наряде голубого цвета с ярким цветочным принтом и завязкой на шее от американской марки Proenza Schouler. Стоимость такого платья контрастных оттенков длины миди составляет около 900 долларов – более 20 тысяч гривен, что является достаточно бюджетным выбором для бизнес-леди.

Свой нежный аутфит Иванка Трамп дополнила легким макияжем и привычной укладкой. Не менее эффектно выглядели украшения, которыми дочь президента дополнила look – массивные серьги с изумрудными драгоценными камнями. Завершили эффектный образ туфли-лодочки красного цвета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Стиль, Образ, Наряды, Иванка Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: в Украине на несколько дней ухудшится погода
02 OnePlus 8 Pro "засветилась" на реальном снимке (Фото)
03 "Самый красивый преступник в мире" вернулся на подиум (Фото)
04 К чему может привести нехватка магния?
05 Масленица 2020: прикольные поздравления и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине продолжает снижаться стоимость газа
В Украине продолжает снижаться стоимость газа
В Украине появится новая военная стратегия
В Украине появится новая военная стратегия
Названа причина аномально теплой зимы
Названа причина аномально теплой зимы
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.02 – 23.02.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь