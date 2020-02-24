Талант проявляется в детстве: актеры, которые сыграли в фильмах до своего 18-летия

1 Кирстен Данст Актриса начала карьеру в семь лет: в 1989 году она снялась в фильме "Нью-Йоркские истории", режиссерами которого были Вуди Аллен, Фрэнсис Форд Коппола и Мартин Скорсезе. Помимо прочего, она снялась в трех фильмах о Человеке-пауке.

2 Кристен Стюарт В 9 лет ей предложили сняться в фильме "Тринадцатый год" (1999). Самая известная роль актрисы - Белла в саге "Сумерки".

3 Райан Рейнольдс В 1991 году актер снялся в телесериале "Пятнадцать" о подростках, которые переживают развод родителей и пристрастие к наркотикам. Тогда ему самому было 15 лет. Сейчас он известен ролью Дэдпула.

4 Леонардо ДиКаприо Первое появление актера на экране состоялось в пятилетнем возрасте: в 1979 году он принял участие в детской программе Romper Room and Friends. Несколько лет спустя Лео стал звездой телесериалов "Проблемы роста" и "Новая Лэсси". Теперь у актера есть "Оскар" за фильм "Выживший" и несколько десятков популярных фильмов за плечами - от "Титаника" до "Однажды… в Голливуде".

5 Натали Портман Первое появление актрисы на экране произошло в ее 13 лет - в фильме Люка Бессона "Леон" (1994) она сыграла Матильду. У Портман есть "Оскар" за лучшую главную роль в фильме "Черный лебедь".

6 Кристиан Бэйл В 12 лет он стал звездой мини-сериала "Анастасия: секреты Анны" (1986). В 2011 году он получил "Оскар" за роль второго плана в фильме "Боец".

7 Риз Уизерспун В 1991 году 15-летняя Риз сыграла небольшую роль в фильме "Человек на Луне". Прославилась благодаря саге "Блондинка в законе". Получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Переступить черту" (2005).

8 Хоакин Феникс Первое появление на экране - фильм "Семь невест для семи братьев" (1982), когда ему было всего 8 лет. Известен благодаря фильмам "Гладиатор", "Переступить черту" и "Джокер", за последний получил "Золотой глобус" и номинирован на "Оскар".

9 Райан Гослинг Его карьера началась в 14 лет с сериала "Ты боишься темноты?" (1995). Известные роли - "Бегущий по лезвию 2049" и "Ла-Ла Ленд", за который его номинировали на "Оскар".