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Талант проявляется в детстве: актеры, которые сыграли в фильмах до своего 18-летия

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Талант проявляется в детстве: актеры, которые сыграли в фильмах до своего 18-летия
17:15 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Сейчас мы знаем их по десяткам ролей в популярных фильмах.

  • 1

    Кирстен Данст

    Актриса начала карьеру в семь лет: в 1989 году она снялась в фильме "Нью-Йоркские истории", режиссерами которого были Вуди Аллен, Фрэнсис Форд Коппола и Мартин Скорсезе. Помимо прочего, она снялась в трех фильмах о Человеке-пауке.

  • 2

    Кристен Стюарт

    В 9 лет ей предложили сняться в фильме "Тринадцатый год" (1999). Самая известная роль актрисы - Белла в саге "Сумерки".

  • 3

    Райан Рейнольдс

    В 1991 году актер снялся в телесериале "Пятнадцать" о подростках, которые переживают развод родителей и пристрастие к наркотикам. Тогда ему самому было 15 лет. Сейчас он известен ролью Дэдпула.

  • 4

    Леонардо ДиКаприо

    Первое появление актера на экране состоялось в пятилетнем возрасте: в 1979 году он принял участие в детской программе Romper Room and Friends. Несколько лет спустя Лео стал звездой телесериалов "Проблемы роста" и "Новая Лэсси". Теперь у актера есть "Оскар" за фильм "Выживший" и несколько десятков популярных фильмов за плечами - от "Титаника" до "Однажды… в Голливуде".

  • 5

    Натали Портман

    Первое появление актрисы на экране произошло в ее 13 лет - в фильме Люка Бессона "Леон" (1994) она сыграла Матильду. У Портман есть "Оскар" за лучшую главную роль в фильме "Черный лебедь".

  • 6

    Кристиан Бэйл

    В 12 лет он стал звездой мини-сериала "Анастасия: секреты Анны" (1986). В 2011 году он получил "Оскар" за роль второго плана в фильме "Боец".

  • 7

    Риз Уизерспун

    В 1991 году 15-летняя Риз сыграла небольшую роль в фильме "Человек на Луне". Прославилась благодаря саге "Блондинка в законе". Получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Переступить черту" (2005).

  • 8

    Хоакин Феникс

    Первое появление на экране - фильм "Семь невест для семи братьев" (1982), когда ему было всего 8 лет. Известен благодаря фильмам "Гладиатор", "Переступить черту" и "Джокер", за последний получил "Золотой глобус" и номинирован на "Оскар".

  • 9

    Райан Гослинг

    Его карьера началась в 14 лет с сериала "Ты боишься темноты?" (1995). Известные роли - "Бегущий по лезвию 2049" и "Ла-Ла Ленд", за который его номинировали на "Оскар".

  • 10

    Элайджа Вуд

    В 8-летнем возрасте он снялся сразу в трех фильмах: мюзикле "Пола Абдул", второй части трилогии "Назад в будущее" и криминальной драме "Внутренние дела". Самая известная роль - Фродо Бэггинс во "Властелине колец".

ТОП-5 известных актеров, которые не любят свои фильмы, но которые все еще приносят им доход

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Актеры, Знаменитости, Детство, Актрисы, Актерская карьера.
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