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Хейден Панеттьери поделилась милыми снимками своей дочери (Фото)

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Хейден Панеттьери поделилась милыми снимками своей дочери (Фото)
17:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Актриса опубликовала волшебные фото, на которых показала, насколько выросла ее девочка.

Голливудская актриса Хейден Панеттьери, видимо, скучает по беззаботным будням с Владимиром Кличко и их дочерью Кайей-Евдокией.

Соответствующими кадрами Хейден Панеттьери поделилась на твиттер-странице. После разрыва отношений единственная дочь актрисы осталась жить в Украине с ее звездным отцом Владимиром Кличко. Хейден Панеттьери уже около 3 лет общается с маленькой Кайей благодаря видеосвязи и изредка навещает ее. Ухаживать за ребенком бывшему боксеру помогает его мама. Однако мужчина и сам прекрасно проводит время с 5-летней Кайей-Евдокией: на одном фото, которое разместила Хейден, видно, как Владимир Кличко охотно танцует с детишками.

"Лучший папочка в мире", – подписала фото Хейден Панеттьери.

А уже на другом снимке маленькая Кайя предстала без своего звездного отца. Девочка позировала перед камерой с аквагримом. "Непревзойденная", – подписала волшебную фотографию актриса.

Актриса Хейден Панеттьери во второй раз стала жертвой насилия 

Сейчас Хейден Панеттьери удалила все фото с дочкой. Что стало причиной этого – пока не известно.

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Актриса, Дочь, Снимки, Хейден Панеттьери.
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