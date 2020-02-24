Хейден Панеттьери поделилась милыми снимками своей дочери (Фото)

Новости шоу бизнеса:Актриса опубликовала волшебные фото, на которых показала, насколько выросла ее девочка.

Голливудская актриса Хейден Панеттьери, видимо, скучает по беззаботным будням с Владимиром Кличко и их дочерью Кайей-Евдокией.

Соответствующими кадрами Хейден Панеттьери поделилась на твиттер-странице. После разрыва отношений единственная дочь актрисы осталась жить в Украине с ее звездным отцом Владимиром Кличко. Хейден Панеттьери уже около 3 лет общается с маленькой Кайей благодаря видеосвязи и изредка навещает ее. Ухаживать за ребенком бывшему боксеру помогает его мама. Однако мужчина и сам прекрасно проводит время с 5-летней Кайей-Евдокией: на одном фото, которое разместила Хейден, видно, как Владимир Кличко охотно танцует с детишками.

"Лучший папочка в мире", – подписала фото Хейден Панеттьери.

А уже на другом снимке маленькая Кайя предстала без своего звездного отца. Девочка позировала перед камерой с аквагримом. "Непревзойденная", – подписала волшебную фотографию актриса.

Сейчас Хейден Панеттьери удалила все фото с дочкой. Что стало причиной этого – пока не известно.