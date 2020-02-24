Безбедное будущее: сколько Меган Маркл и принц Гарри могут заработать на Инстаграме

Новости шоу бизнеса:После того, как Меган Маркл и принц Гарри объявили о намерении получить финансовую независимость, внимание мирового сообщества приковано к состоянию супругов.

Решение отойти от королевских полномочий Меган Маркл и принц Гарри обосновывали желанием достичь большей приватности. Однако такой поступок только усилил интерес общественности к супругам. Так, их личная страница в инстаграме, которую герцоги Сассекские использовали для информирования общества, стремительно обрела бешеную популярность.

Как сообщает издание The Sun, согласно аналитике экспертов, количество фолловеров профиля выросло на десять процентов в течение последнего месяца. Сейчас страница герцогов Сассекских насчитывает более 11 миллионов подписчиков. Такая популярность на просторах социальных сетей вполне может обеспечить потребности семьи.

Всего одно спонсорское сообщение, которое появится в профиле пары, может принести в семейный бюджет 85 тысяч фунтов стерлингов, что составляет более 2,5 миллионов гривен. Стоит заметить, что публикации на странице герцогов Кембриджских оценивают вдвое дешевле.

Как отмечалось ранее, согласно решению королевы Елизаветы II, после весны 2020 года герцог и герцогиня Сассекские не смогут использовать слова Royal Sussex и будут вынуждены переименовать много собственных проектов, среди которых и страница в инстаграме. Супруги, которые больше не представляют Ее Величество, не будут зарабатывать на своей принадлежности к семье британских монархов. Поэтому впереди у Меган и Гарри большой ребрендинг уже существующих и только начатых инициатив.