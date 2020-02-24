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Ну и что, что 71: мать Илона Маска вышла на подиум на 15-сантиметровых каблуках

Ну и что, что 71: мать Илона Маска вышла на подиум на 15-сантиметровых каблуках
21:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Лауреатка многочисленных конкурсов красоты Мэй Маск даже в возрасте 71 год продолжает покорять фэшн-индустрию.

На днях эпатажный модельер и основатель собственного бренда Филипп Плейн представил свою новую коллекцию в мировой столице моды. Дизайнер всегда отличался неординарными решениями, однако показ 2020 стал настоящим вызовом для фэшн-индустрии.

Среди моделей, которые решились примерить золотые ботфорты, платья с леопардовым принтом и костюмы с бахромой и металлическим напылением, мать известного изобретателя Мэй Маск. Она стала звездой подиума, продефилировав под пристальным взглядом сотни гостей на 15-сантиметровых каблуках. На личной странице в инстаграме она опубликовала потрясающие фото и поделилась впечатлениями от выхода.

Я выгляжу злой потому, что я крутая, или потому, что я дефилировала по самому длинному подиуму в жизни в течение 9 минут на 15-сантиметровых каблуках? Спасибо Philipp Plein, что пригласил меня принять участие в этой великолепной феерии, – высказалась легендарная модель.

Мэй Маск, которая до сих пор продолжает свою успешную карьеру на поприще модной индустрии, появилась в смелом образе. Она дефилировала в черных широких штанах из легкого материала и пиджаке с леопардовым принтом. Среди аксессуаров – анималистическая сумка и многочисленные массивные цепочки на шее. Главная деталь ее образа – босоножки на каблуке высотой в 15 сантиметров, которые были украшены десятками драгоценных камней.

Украинский фотограф сняла для глянца 71-летнюю маму Илона Маска (Фото)

Не менее провокативным стал макияж Мэй Маск. Яркая помада красного цвета на ее губах гармонировала с маникюром. Широкие черные стрелки и пайетки вокруг глаз добавили ее виду дерзость. Звездные коллеги модели не остались в стороне от такого отважного поступка и засыпали знаменитость комплиментами в комментариях.

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Модель, Показ, Подиум, Мэй Маск, мать Илона Маска.
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