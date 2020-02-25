Бэнджи Мэдден посвятил жене и дочери трогательное сообщение

Новости шоу бизнеса:Пару до сих пор переполняет восторг от новой жизни.

Перед Новым годом Камерон Диаз и ее супруг, гитарист рок-группы Good Charlotte, впервые стали родителями. Недавно Бенджи написал в своем Instagram:

Я так благодарен своим жене и дочери! Каждый день я чувствую себя счастливым, что аж хочется сказать об этом вслух! Всем любви и всего наилучшего.

Пост Бенджи сопроводил рисунком с тремя розами.

Дочь актрисы и музыканта назвали Рэддикс, она родилась 30 декабря в частном медицинском центре Cedars-Sinai, расположенном в Беверли-Гроув. Второе имя Рэддикс — Хлое Уайлдфлауэр. Поклонники Диаз углядели в этом отсылку к ее подруге Дрю Берримор: когда-то Дрю выпустила собственную биографию под названием Wildflower, что переводится как "дикий цветок".

Сообщается, что в свидетельстве о рождении в графе "отношение к ребенку" стоит: "доверенность". Эта информация косвенно подтверждает слухи о том, что Камерон воспользовалась услугами суррогатной матери. Поклонники звезды заподозрили это сразу, поскольку спустя несколько дней после родов папарацци засняли Камерон — стройную и совсем не похожую на только что родившую женщину.

Сейчас, по словам инсайдера, Камерон и Бенджи все время проводят с ребенком.

Они наслаждаются новой жизнью и все время проводят с дочерью. Выходят из дома по очереди, один из родителей всегда находится с малышкой, — рассказал источник журнала People.