Кирк Дуглас не оставил наследства сыну

Новости шоу бизнеса:Отец Майкла Дугласа не оставил сыну наследства и отдал на благотворительность 60 миллионов.

Как сообщает издание The Mirror, покойный актер отдал большую часть своего состояния на благотворительность. Из 61 миллиона долларов 50 миллионов ушли университету Святого Лаврентия, Синайскому храму Вествуда, театру Кирка Дугласа в Калвер-Сити и детской больнице в Лос-Анджелесе.

Также сообщается, что сын Кирка Майкл Дуглас не получил ничего из состояния своего отца. По данным издания, состояние Майкла оценивается в 300 миллионов долларов, поэтому вряд ли он нуждается в наследстве.

Кирк Дуглас известен по фильмам "Странная любовь Марты Айверс", "Туз в рукаве", "Злые и красивые", "Жажда жизни", "Тропы славы", "Спартак" и многим другим. Также он был основателем продюсерской компании Bryna Productions. За свою карьеру Кирк получил множество кинонаград, в том числе "Золотой глобус" за "Лучшую мужскую роль в драматическом фильме", в картине "Жажда жизни", а также "Оскар" за 50 лет активной деятельности в кино.

В возрасте 80 лет после перенесенного инсульта Кирк Дуглас оставил актерскую карьеру и начал писать книги. У него трое сыновей, которые тоже связали жизнь с кино. Майкл Дуглас стал самым известным среди них.