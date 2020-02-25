Яркая смена имиджа: Наталья Могилевская предстала в новом стиле

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская исполнительница, народная артистка Украины Наталья Могилевская в очередной раз поражает поклонников.

Звезды часто прибегают к экспериментам с внешностью, и Наталья Могилевская не является исключением.

На днях знаменитость рассказывала о стоматологической операции, которую ей пришлось пережить, а теперь на своей странице в инстаграме опубликовала фотографии, на которых продемонстрировала смену имиджа.

44-летняя Наталья позирует в парике с объемными афро-кудряшками и большим красным бантом. На лице звезды легкий макияж, с акцентом на блестящих тенях.

Очевидно, такой образ Могилевская примерила для съемок программы "Лига смеха", в новом сезоне которого она стала тренером.