Яркая смена имиджа: Наталья Могилевская предстала в новом стиле

Звезды часто прибегают к экспериментам с внешностью, и Наталья Могилевская не является исключением.
На днях знаменитость рассказывала о стоматологической операции, которую ей пришлось пережить, а теперь на своей странице в инстаграме опубликовала фотографии, на которых продемонстрировала смену имиджа.
44-летняя Наталья позирует в парике с объемными афро-кудряшками и большим красным бантом. На лице звезды легкий макияж, с акцентом на блестящих тенях.
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Начинается... Как вам? 1 или 2 ? #могилевская #натальямогилевская #легендаалексеевна #лигасмеха #лігасміху
Очевидно, такой образ Могилевская примерила для съемок программы "Лига смеха", в новом сезоне которого она стала тренером.