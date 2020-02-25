В наряде индийского дизайнера: Иванка Трамп поразила стилем на приеме в Нью-Дели

Новости шоу бизнеса:Дочь Дональда Трампа Иванка продемонстрировала свою красоту на приеме в Нью-Дели в наряде от индийского дизайнера.

Иванка Трамп вместе с мужем Джаредом Кушнером, отцом и мачехой находятся с официальным визитом в Индии. Сегодня, 25 февраля, она вместе с любимым посетила президентский дворец Раштрапати-Бхаван. Там супругов ожидали с торжественным приемом.

Иванка поразила своим аутфитом. Для этого мероприятия она выбрала белый костюм от индийского дизайнера Anita Dongre. Наряд состоял из туники на пуговицах и с разрезами и укороченных классических брюк. Дополнила образ белыми мюлями от Manolo Blahnik.

Среди аксессуаров выбрала золотистые серьги в стиле Болливуда, которые гармонично сочетались с ее одеждой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Hyderabad House Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump) 24 Фев 2020 в 10:20 PST

Аккуратная ровная укладка и макияж с акцентом на глазах и губах завершили аутфит дочери президента США.