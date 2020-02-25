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В наряде индийского дизайнера: Иванка Трамп поразила стилем на приеме в Нью-Дели

В наряде индийского дизайнера: Иванка Трамп поразила стилем на приеме в Нью-Дели
19:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Дочь Дональда Трампа Иванка продемонстрировала свою красоту на приеме в Нью-Дели в наряде от индийского дизайнера.

Иванка Трамп вместе с мужем Джаредом Кушнером, отцом и мачехой находятся с официальным визитом в Индии. Сегодня, 25 февраля, она вместе с любимым посетила президентский дворец Раштрапати-Бхаван. Там супругов ожидали с торжественным приемом.

Иванка поразила своим аутфитом. Для этого мероприятия она выбрала белый костюм от индийского дизайнера Anita Dongre. Наряд состоял из туники на пуговицах и с разрезами и укороченных классических брюк. Дополнила образ белыми мюлями от Manolo Blahnik.

Среди аксессуаров выбрала золотистые серьги в стиле Болливуда, которые гармонично сочетались с ее одеждой.

 
 
 
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Hyderabad House

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

В элегантном платье: Стильный выход Иванки Трамп (Фото)

Аккуратная ровная укладка и макияж с акцентом на глазах и губах завершили аутфит дочери президента США.

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Все по теме:

Стиль, Образ, Наряд, Иванка Трамп, Дочь Дональда Трампа.
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