Затеяли ремонт: Букингемский дворец находится на реставрации

Новости шоу бизнеса:Ремонт продлится десять лет, а его стоимость составляет 369 миллионов фунтов стерлингов.

Сегодня, 25 февраля, в инстаграм-сторис официальной страницы королевской семьи появились эксклюзивные кадры Букингемского дворца, который насчитывает около 775 комнат. Представители британской монаршей семьи решили показать здание изнутри во время старта глобальных ремонтных работ.

В течение следующих 10 лет неизменная резиденция королевы Елизаветы II будет находиться под реконструкцией. В имении планируют заменить электроснабжение, поменяв устаревшую систему на новую с использованием экономных технологий. Кроме того, изменения коснутся отопления и водоснабжения, которые оставались нетронутыми в течение последних 70 лет.

В сети появились кадры нескольких официальных залов и прихожей Букингемского дворца. На них видно, что капитальный ремонт уже коснулся исторического пола и изысканного интерьера. Рабочим пришлось освободить помещение от всей мебели, предметов декора и драгоценных художественных работ, которые обильно украшали королевскую резиденцию.

Реставрация Букингемского дворца будет стоить монархам 369 миллионов фунтов стерлингов, что составляет почти 12 миллиардов гривен. Стоит отметить, что сейчас работы продолжаются только в восточном крыле. Это позволяет Ее Величеству продолжать жить во дворце и даже принимать почетных гостей. Однако, когда реконструкция коснется западной части здания, королеве Елизавете II придется искать временную резиденцию сроком на два года.