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Затеяли ремонт: Букингемский дворец находится на реставрации

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Затеяли ремонт: Букингемский дворец находится на реставрации
19:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Ремонт продлится десять лет, а его стоимость составляет 369 миллионов фунтов стерлингов.

Сегодня, 25 февраля, в инстаграм-сторис официальной страницы королевской семьи появились эксклюзивные кадры Букингемского дворца, который насчитывает около 775 комнат. Представители британской монаршей семьи решили показать здание изнутри во время старта глобальных ремонтных работ.

В течение следующих 10 лет неизменная резиденция королевы Елизаветы II будет находиться под реконструкцией. В имении планируют заменить электроснабжение, поменяв устаревшую систему на новую с использованием экономных технологий. Кроме того, изменения коснутся отопления и водоснабжения, которые оставались нетронутыми в течение последних 70 лет.

В сети появились кадры нескольких официальных залов и прихожей Букингемского дворца. На них видно, что капитальный ремонт уже коснулся исторического пола и изысканного интерьера. Рабочим пришлось освободить помещение от всей мебели, предметов декора и драгоценных художественных работ, которые обильно украшали королевскую резиденцию.

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Реставрация Букингемского дворца будет стоить монархам 369 миллионов фунтов стерлингов, что составляет почти 12 миллиардов гривен. Стоит отметить, что сейчас работы продолжаются только в восточном крыле. Это позволяет Ее Величеству продолжать жить во дворце и даже принимать почетных гостей. Однако, когда реконструкция коснется западной части здания, королеве Елизавете II придется искать временную резиденцию сроком на два года.

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Ремонт, Реставрация, Королевская семья, Букингемский дворец.
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