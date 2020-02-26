Кейт Бекинсейл показала бомбическую фигуру в бикини (Фото)

Новости шоу бизнеса:В кадре актриса выглядывает из дверного проема и демонстрирует спортивное загорелое тело.

На днях Кейт Бекинсейл опубликовала на своей странице в Instagram фотографию из ванной, на которой она позирует в проходе в темно-бордовом бикини без бретелек.

Подписчики Кейт оставили ей много хвалебных комментариев: "Боже мой, мне теперь снова нравятся женщины", "Что с вами делает тренер, что вы так хорошо выглядите? Я на 20 лет младше, но мне нужны эти советы!", "Ноги дня!", "Как хорошее вино — с возрастом только хорошеет".

Также недавно Кейт записала видео, в котором показала своего кота и станцевала в джинсах и коротком топе без лямок, похваставшись стройной талией и рельефными руками.

Ранее сообщалось, что Бекинсейл начала встречаться с молодым рэпером Machine Gun Kelly, другом ее бывшего бойфренда комика Пита Дэвидсона. Актрису видели с новым ухажером ночью в машине. До этого знаменитости были замечены на вечеринке InStyle и Warner Bros. after-party после церемонии вручения премии "Золотой глобус", которую они покинули вместе.

В недавнем интервью Кейт, которая 12 лет была замужем и имеет 20-летнюю дочь, сказала, что не понимает, почему женщина после 30 должна сидеть дома и заниматься семьей.

Это кажется чем-то странным, если женщина после 32 получает удовольствие от жизни. Я не имею в виду наркотики, пьянство и вечеринки. Речь о том, чтобы быть легкой, бывать где-то, а не сидеть дома и ждать менопаузы, — сказала актриса.

Она подчеркнула, что у мужчин в зрелом возрасте такой проблемы не бывает.

Я вижу, как мужчины всегда делают то, что им нравится — будь то отношения, покупка мотоцикла или татуировка. И это не воспринимается так дико, как в случае женщины. Никто не говорит: "А почему у него нет детей? Время идет, ему надо стать отцом" или "Почему у него так много подружек?".