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Среда, 26.02.2020
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Кейт Бекинсейл показала бомбическую фигуру в бикини (Фото)

Кейт Бекинсейл показала бомбическую фигуру в бикини (Фото)
08:33 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В кадре актриса выглядывает из дверного проема и демонстрирует спортивное загорелое тело.

На днях Кейт Бекинсейл опубликовала на своей странице в Instagram фотографию из ванной, на которой она позирует в проходе в темно-бордовом бикини без бретелек.

Подписчики Кейт оставили ей много хвалебных комментариев: "Боже мой, мне теперь снова нравятся женщины", "Что с вами делает тренер, что вы так хорошо выглядите? Я на 20 лет младше, но мне нужны эти советы!", "Ноги дня!", "Как хорошее вино — с возрастом только хорошеет".

Также недавно Кейт записала видео, в котором показала своего кота и станцевала в джинсах и коротком топе без лямок, похваставшись стройной талией и рельефными руками.

Ранее сообщалось, что Бекинсейл начала встречаться с молодым рэпером Machine Gun Kelly, другом ее бывшего бойфренда комика Пита Дэвидсона. Актрису видели с новым ухажером ночью в машине. До этого знаменитости были замечены на вечеринке InStyle и Warner Bros. after-party после церемонии вручения премии "Золотой глобус", которую они покинули вместе. 

 
 
 
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When a door closes, a window opens.or it should in a bathroom, if people have any manners at all

Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale)

В недавнем интервью Кейт, которая 12 лет была замужем и имеет 20-летнюю дочь, сказала, что не понимает, почему женщина после 30 должна сидеть дома и заниматься семьей.

Это кажется чем-то странным, если женщина после 32 получает удовольствие от жизни. Я не имею в виду наркотики, пьянство и вечеринки. Речь о том, чтобы быть легкой, бывать где-то, а не сидеть дома и ждать менопаузы, — сказала актриса.

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Она подчеркнула, что у мужчин в зрелом возрасте такой проблемы не бывает.

Я вижу, как мужчины всегда делают то, что им нравится — будь то отношения, покупка мотоцикла или татуировка. И это не воспринимается так дико, как в случае женщины. Никто не говорит: "А почему у него нет детей? Время идет, ему надо стать отцом" или "Почему у него так много подружек?".

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Фигура, Знаменитости, Стиль, Кейт Бекинсейл, Фото в бикини.
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