Дочь Ольги Сумской умилила нежным "беременным" фото

Украинская актриса театра и кино Антонина Паперная днях удивила поклонников, когда показала свою дочь Еву. Теперь знаменитость обнародовала очаровательные фото в особом состоянии.
Старшая дочь Ольги Сумской Антонина совсем скоро во второй раз станет мамой. Об этом совсем недавно рассказала она и ее избранник, российский актер Владимир Яглыч.
В своем фотоблоге Антонина опубликовала фотографию, на которой позирует, опустив глаза вниз и нежно держится за живот. Одета в вишневую ночную рубашку и полупрозрачную накидку черного цвета.
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Волосы знаменитости были уложены в красивую прическу с легкими локонами, а на лице был нежный макияж с акцентом на глазах. Также на фотографии можно увидеть вишневый маникюр актрисы.
Как сообщалось ранее, звезды часто прибегают к экспериментам с внешностью, и Наталья Могилевская не является исключением.