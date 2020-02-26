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Среда, 26.02.2020
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Дочь Ольги Сумской умилила нежным "беременным" фото

Дочь Ольги Сумской умилила нежным "беременным" фото
07:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Рассекретив свое прекрасное состояние, Тоня делится с подписчиками в инстаграме "беременными" кадрами.

Украинская актриса театра и кино Антонина Паперная днях удивила поклонников, когда показала свою дочь Еву. Теперь знаменитость обнародовала очаровательные фото в особом состоянии.

Старшая дочь Ольги Сумской Антонина совсем скоро во второй раз станет мамой. Об этом совсем недавно рассказала она и ее избранник, российский актер Владимир Яглыч. 

В своем фотоблоге Антонина опубликовала фотографию, на которой позирует, опустив глаза вниз и нежно держится за живот. Одета в вишневую ночную рубашку и полупрозрачную накидку черного цвета. 

 
 
 
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Morning

Публикация от Тоня Паперная (@tonya_papernaya)

Участница "Женского Квартала" впервые станет мамой (Фото)

Волосы знаменитости были уложены в красивую прическу с легкими локонами, а на лице был нежный макияж с акцентом на глазах. Также на фотографии можно увидеть вишневый маникюр актрисы.

Как сообщалось ранее, звезды часто прибегают к экспериментам с внешностью, и Наталья Могилевская не является исключением.

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Все по теме:

Беременность, Знаменитости, Ольга Сумская, Дочь Ольги Сумской.
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