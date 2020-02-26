Объявлена дата старта "Мастер Шеф Профессионалы" 2 сезон (Видео)

Новости шоу бизнеса:Не пропустите начало мегакрутого сезона кулинарного проекта.

Уже в эту субботу, 29 февраля, стартует 2 сезон кулинарного проекта "Мастер Шеф. Профессионалы". Тысячи шеф-поваров будут бороться за место в самом популярном шоу в стране – "Мастер Шеф".

Во 2 сезоне "Мастер Шеф. Профессионалы", который стартует уже в эту субботу, 29 февраля, шеф-поваров ждут, кроме новых увлекательных конкурсов и испытаний, обновленный состав судей. Место Елизаветы Глинской заняла Ольга Мартыновская – победительница 3 сезона "Мастер Шеф".

Чтобы вернуться на любимую кухню, девушка покинула Париж, где уже несколько лет работает и проживает. Новая судья кулинарного проекта закончила обучение в популярной школе кулинарного искусства Le Cordon Bleu и стала совладелицей ресторана Les Foodies в Париже. Ольга Мартыновская будет оценивать участников 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" на уровне с неизменными судьями проекта – Эктором Хименесом-Браво и Владимиром Ярославским.

2 сезон кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" обещает быть еще более захватывающим, ведь за победу в проекте будут бороться кулинары из разных уголков мира. Также, на проект "Мастер Шеф" вернется легенда 3 сезона кулинарного проекта – Анатолий Цуперяк. Парень боролся за победу в "Мастер Шеф" вместе с Ольгой Мартиновской, однако так и не смог выйти в финал и покинул кулинарное шоу.

Анатолий Цуперяк запомнился зрителям острым юмором, горячим закарпатским темпераментом и сотней забавных фраз, которые после окончания 3 сезона еще долго покоряли соцсети. Как сложатся отношения Толика с новой судьей "Мастер Шеф. Профессионалы " – Ольгой Мартыновской на проекте, увидим уже в эту субботу!

Над новым 2 сезоном "Мастер Шеф. Профессионалы" работают более сотни человек, которые старательно выполняют свою работу, придумают новые, еще более захватывающие испытания и разрабатывают главную концепцию кулинарного шоу. А гвоздем на праздничном торте станут новые участники проекта "Мастер Шеф. Профессионалы", которые откроются зрителям не только как искусные кулинары, но и обнажат свою душу перед камерами.

Поэтому, не пропустите 1 выпуск "Мастер Шеф. Профессионалы" 2 сезона 29 февраля, а узнать о самых ярких моментах кулинарного шоу вы можете на Lifestyle 24. Мы будем следить за каждым выпуском 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" и освещать его. Не пропустите начало нового увлекательного сезона и кулинарных боев между профессионалами – уже в эту субботу!