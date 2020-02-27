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Алессандра Амбросио блистает в новом пикантном наряде (Фото)

Алессандра Амбросио блистает в новом пикантном наряде (Фото)
07:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Для этого мероприятия знаменитость выбрала горячий и откровенный образ.

Бразильская модель Алессандра Амбросио обожает веселиться. Конечно, она не могла пропустить карнавал в родной стране. На вечеринке звезда хорошо провела время, что и увидели фанаты.

Алессандра Амбросио хорошо отдохнула и потанцевала на карнавале в Бразилии. Модель поделилась с подписчиков в Инстаграме серией жарких фотографий.

Она надела очень откровенное платье, если этот наряд можно назвать платьем. Грудь Амбросио была прикрыта коротким металлическим топом, а низ составляли высокие трусы со стразами. На некоторых фотографиях еще можно увидеть черный топ. Такой наряд ярко сочетался с карнавальным настроением. 

 
 
 
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Partiu Carnaval ‼️

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

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Дополнила образ прозрачными босоножками на высоких каблуках. Среди аксессуаров звезда выбрала серебристые серьги-кольца. Волосы были уложены в легкие локоны, а на лице Алессандры можем видеть легкий макияж с акцентом на глазах.

Модель примерила еще один образ, который поражает. Она надела металлическое нижнее белье, а также металлические штанины, которые были прицеплены к трусам. На шее у Амбросио был легкий шарфик, а на ушах – массивные серьги. Волосы знаменитость ровно уложила и сделала макияж с черными стрелками на веках.

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Карнавал, Знаменитости, Алессандра Амбросио, Стиль, Образ, Наряды.
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