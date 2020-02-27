Актер Чарли Хитон строит карьеру по примеру Роберта Паттинсона

Новости шоу бизнеса:Хитон признался, что он страшится стать заложником какого-то одного типажа, чем нередко чревато многолетнее участие в той или иной франшизе.

Чарли Хитон обрел известность благодаря одной из ключевых ролей в телехите Netflix "Очень странные дела". На волне этого успеха 26-летний актер успел также сняться в спин-оффе "Людей Икс" под названием "Новые мутанты", премьера которого состоится весной; но в этой картине персонаж Хитона мало чем отличается от его Джонатана Байерса из "Очень странных дел" — это все тот же склонный к тревоге нелюдим.

Вас воспринимают в каком-то одном свете, так что вы продолжаете делать одно и то же. Не хотите ли вновь сыграть этого неуклюжего и чудаковатого аутсайдера? Да, конечно. Я это могу, но я также способен и на другие перевоплощения. Нужно, чтобы люди верили, что вы можете быть разным, или же требуется самому им это доказать.

Хитон утверждает, что он хотел бы пойти по стопам Роберта Паттинсона, доказав, что вполне возможно вырваться из рамок какого-то одного популярного образа. Паттинсон долгое время ассоциировался с сагой "Сумерки", но затем, проявив себя в ряде авторских картин, он стал восприниматься как разносторонний актер, которому по плечу самые серьезные роли. В этой связи Хитон сказал:

Не то чтобы я буквально хочу быть как Роберт Паттинсон, но к его карьерному пути действительно стоит присмотреться, ведь после участия в масштабной франшизе ["Сумерки"] он сделал выбор в пользу очень интересных ролей. Он снялся в "Маяке" и "Хорошем времени". Конечно, на очереди у него теперь "Бэтмен", но он сумел поработать с отличными режиссерами, так что я питаю к нему большое уважение.

Хитон уже успел сделать шаг в том же направлении, что и Паттинсон, получив роль в фильме Джоанны Хогг "Сувенир: Часть 2". Релиз картины должен состояться до конца этого года.