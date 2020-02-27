Главный тренд весны: Юлия Санина предстала в стильном наряде (Фото)

Юлия Санина является прекрасным примером талантливой певицы, жены и мамы. Также она имеет замечательный вкус в одежде и знает, какие вещи нужны для того, чтобы всегда выглядеть эффектно и изысканно. На своей странице в инстаграме знаменитость опубликовала стильное фото.
На снимке артистка позирует в юбке макси с принтом "гусиные лапки", гольфе черного цвета и бежевом пальто. Такой наряд Юлия соединила с массивными сапогами. В руках певица держит черную сумку.
Волосы певица аккуратно уложила, а на лице сделала макияж, выделив темной помадой губы.
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Как же меня бодрит эта юбка в хмурый день:) @hochusebetakoe @purpurmusic ты доказательство того, что талантливые люди - талантливы во всем
Как же меня бодрит эта юбка в такой пасмурный день, – написала под фото Юлия Санина.
Принт "гусиные лапки" будет актуальным в этом сезоне, особенно среди верхней одежды, жакетах и костюмах.