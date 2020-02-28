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Украинская актриса театра и кино Ада Роговцева получит почетную "Золотую Дзыгу"

Украинская актриса театра и кино Ада Роговцева получит почетную "Золотую Дзыгу"
13:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Четвертая торжественная церемония состоится уже 28 апреля в конгрессно-выставочном центре "Парковый".

Ада Роговцева получит почетную награду "Золотая Дзыга" за вклад в развитие украинского кино. Торжественная церемония награждения состоится в Киеве уже в апреле этого года.

О том, что Ада Роговцева получит "Золотую Дзыгу", сообщается на официальном сайте Украинской киноакадемии.

За 60 лет творческой жизни Ада Роговцева получила более 150 ролей в театре и более 100 ролей на телевидении. Украинская артистка театра и кино известна такими работами, как "Лесная песня", "Салют, Мария!", "Вечный зов", "Каменный хозяин", "Укрощение огня", "Море", "Было у отца три сына", "Семейный круг", "Расплата" и другими.

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В двадцать три года я получила звание Заслуженной артистки Украины. Это было испытание! Испуг! Я расценила это как аванс и всю дальнейшую жизнь, получая награды, воспринимаю их именно так. Годы берут свое, но хочется надеяться, что отблагодарю вас, люди, и за этот аванс. Спасибо, Золотая Дзыга! – прокомментировала свою награду Ада Роговцева.

Добавим, что, кроме награждения премией за вклад в развитие украинского кино, "Золотая Дзыга" будет вручаться еще в 22 номинациях. 

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Знаменитости, Премии, Ада Роговцева, Золотая Дзыга.
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