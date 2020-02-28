Арнольд Шварценеггер пришел на работу с ослом и пони (Видео)

Новости шоу бизнеса:Как оказалось, крепкий голливудский актер еще тот любитель животных.

72-летний Арнольд Шварценеггер, имя которого сразу ассоциируется с неистребимым роботом Терминатор, поразил коллег забавной выходкой. Звезда голливудских кино привел на работу двух ослов.

72-летний Шварценеггер решил познакомить со своими новыми друзьями - ослами - еще и своих коллег. На личной странице в инстаграми звезда "Терминатора" опубликовал короткое видео, просмотрев которое можно увидеть, как прошел его день вместе с животными.

Сначала в ролике появляется актер, ведущий одного из ослов на поводке, а позади него его помощник со второй животным. Кузнечики беспрепятственно передвигались пространным офисом и проводили время с коллегами Шварценеггера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram This time I brought LuLu too. Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) 25 Фев 2020 в 2:40 PST

Позже на видео снова появился исполнитель роли Терминатора. Он сидел в кожаном кресле за столом и кормил животных печеньем. Как известно, у Арнольда Шварценеггера есть пони, которого зовут Виски, а теперь и осел Лулу. "На этот раз привел еще и Лулу", - прокомментировал свой приход в офис звезда Голливуда.

Что интересно, в компании знаменитости действует правило dog friendly, которое означает, что работники могут приходить на работу со своими домашними любимцами. Даже если это ослы.