Первый шаг на пути к познанию себя: тест, который расскажет о Вашем характере

Новости шоу бизнеса:Познавать себя всегда интересно. Это только на первый взгляд кажется, что кого-кого, но уж себя точно знаешь.

Как показывает практика, самые неожиданные сюрпризы преподносим себе мы сами! И удивляться тут не приходится. Причин две. Первая заключается в том, что люди не способны оценить себя объективно. Так уж устроена наша психика.

Вторая вообще лежит на поверхности: мы не привыкли всматриваться в свое подсознательное, исследовать свой внутренний мир. Да и когда? Разве в безумном ритме жизни есть на это время?

Но раз вы заглянули на страничку с психологическим тестом, то, должно быть, у вас возникло желание покопаться в самом себе. Правда? Вот и отлично! Простой психологический тест поможет вам разобраться в том, что есть такого в вашем характере, о чем вы могли даже не догадываться.

Итак, смотрим внимательно на картинку. Выбираем того пёсика, который нравится больше всего.

Теперь читаем расшифровку. Всё легко и просто!

Красная собака.

Вы – человек-огонь! Страсть течет по вашим жилам, а не кровь. Можете похвастаться железной силой воли и умением лидировать всегда и во всем. Постоянно пытаетесь достичь идеала. Легко выходите из себя, злитесь, но потом быстро успокаиваетесь. Да уж, с вами никогда не бывает скучно!

Коричневая собака.

Вы очень чувствительны и мнительны одновременно. Пожалейте свои нервы, нельзя так остро реагировать на каждое событие в своей жизни. Людей читаете, как открытые книги, при этом у вас много хороших друзей.

Синяя собака.

Вот это выдержка! Вы – само спокойствие. Трудно даже представить, что должно произойти, чтобы это вывело вас из себя. Ангелы завидуют вашему терпению. Так держать! Умеете лидировать, но делаете это мягко, ненавязчиво.

Серая собака.

Вы любите тайны и секреты, а своих скелетов прочно запираете в шкафу. Никогда и никому не поведаете о сокровенном. Да и вообще ни о чем не поведаете. Считаете, что тайна хороша, когда ее знают двое, но один из них уже в могиле. Что ж, с вами не страшно и в разведку.

Желтая собака.

Вы – человек-праздник, которого еще в школе учителя называли генератором идей. Спонтанность и жажда путешествий – две ваши главные черты характера. С вами рядом легко и даже беззаботно, вы умеете превращать обычный серый день в нечто волшебное! Всегда добиваетесь поставленных целей.

Чёрная собака.

Эй, выше нос! Все будет хорошо! Избавьтесь от привычки себя жалеть и разыскивать проблемы даже там, где их и не намечается. Поверьте в свои силы, ведь вы способны горы свернуть, стоит только приложить немного усилий. Мир не делится на черное и белое, он гораздо красочней и интересней. Пора бы уже осознать это.