"Терпеть не может": Ольга Фреймут рассказала об отношениях с Сергеем Притулой

Новости шоу бизнеса:Украинская телеведущая поведала о своем коллеге.

Ольга Фреймут - популярная телеведущая, писательница и модель, получила популярность после выхода в эфир утреннего шоу "Подъем", которое вела совместно с Сергеем Притулой и Александром Педаном.

По словам бывших коллег, сейчас они между собой не общаются, а Оля с Сергеем и вовсе находятся в ссоре.

Недавно Фреймут прорекламировала на своей Instagram-странице популярный киевский ресторан, рассказав о его прошлом: "...когда-то здесь было повседневное место с непритязательным названием, в котором каждое утро завтракал едва ли не весь дружный коллектив программы "Подъем". Удобно было после утренних эфиров заезжать на кофе и омлеты". - вспоминает телеведущая.

Рассказывая о кулинарных пристрастиях бывших друзей, Оля невзначай упомянула о неприязни Притулы: "Сергей Притула традиционно заказывал американо и блинчики с курицей и грибами (никаких яиц, он их терпеть не может, как и меня, к слову)". - призналась Фреймут.