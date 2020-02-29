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Суббота, 29.02.2020
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Певица Рита Ора посетила ресторан в провокационном наряде (Фото)

Певица Рита Ора посетила ресторан в провокационном наряде (Фото)
13:07 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:У себя в Instagram она опубликовала кадры из ресторана, на которых показала свою оголенную спину с татуировкой.

На днях стало известно, что 29-летняя Рита Ора и 23-летний сын Джуда Лоу расстались после 3-месячного романа. Причина разрыва не уточняется, но источники поговаривают, что дело в занятости экс-влюбленных.

Как оказалось, после расставания Рита не грустит. На днях папарацци заметили ее выходящей из ресторана, где она весело провела время с друзьями.

Для этого выхода Ора выбрала черную кожаную юбку с пикантным разрезом и серебряный искрящийся топ, под который не надела белье. 

 
 
 
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People don’t realise the amount of attempts that go on lol. Back to Europe. Home time. Can’t wait ✨

Публикация от RITA ORA (@ritaora)

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Даже если Рафферти Лоу не увидит снимки папарацци, то в социальных сетях он уж точно посмотрит на Риту.

Напомним, что Рита и Рафферти познакомились на съемках фильма "Твист", где между ними вспыхнула искра. Они начали встречаться в конце 2019 года. Тогда их часто видели на свиданиях держащимися за руки.

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Рита Ора, Знаменитости, Стиль, Певица, Платья, Наряды.
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