Певица Рита Ора посетила ресторан в провокационном наряде (Фото)

На днях стало известно, что 29-летняя Рита Ора и 23-летний сын Джуда Лоу расстались после 3-месячного романа. Причина разрыва не уточняется, но источники поговаривают, что дело в занятости экс-влюбленных.
Как оказалось, после расставания Рита не грустит. На днях папарацци заметили ее выходящей из ресторана, где она весело провела время с друзьями.
Для этого выхода Ора выбрала черную кожаную юбку с пикантным разрезом и серебряный искрящийся топ, под который не надела белье.
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People don’t realise the amount of attempts that go on lol. Back to Europe. Home time. Can’t wait ✨
Даже если Рафферти Лоу не увидит снимки папарацци, то в социальных сетях он уж точно посмотрит на Риту.
Напомним, что Рита и Рафферти познакомились на съемках фильма "Твист", где между ними вспыхнула искра. Они начали встречаться в конце 2019 года. Тогда их часто видели на свиданиях держащимися за руки.