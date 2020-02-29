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Суббота, 29.02.2020
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Будущая конкурентка мамы: дочь Кайли Дженнер становится все более популярней (Фото)
17:25 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Малышка Сторми завоевывает вершины Instagram.

Самая молодая миллиардерша по версии издания Forbes Кайли Дженнер и ее бывший парень Трэвис Скотт воспитывают двухлетнюю Сторми, которая с размахом отметила день рождения 1 февраля.

Малышке всего 2 года, но она активно впитывает все прелести воспитания молодыми родителями. Только представь, девочка катается на сноуборде, ее именем называют коллекцию косметики, а армия фанатов Сторми в Instagram скоро преувеличит количество последователей Кайли Дженнер.

Каждое появление Сторми в Instagram Кайли Дженнер сопровождается лавиной комментариев, лайков и новой волной обожания. Кажется, что детей сестры Кайли Ким Кардашьян и то любят меньше (да, даже милого Псалма).

 
 
 
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go best friend

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Осталось только гадать, создаст ли Кайли Instagram-аккаунт малышки Сторми уже сейчас или подождет, когда имя дочки можно будет зарегистрировать как торговую марку. В любом случае, Сторми не пропадет в семье предпринимателей. Если, конечно, не пойдет в отца.

 
 
 
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#LOVEOFMYLIFE

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Певица Рита Ора посетила ресторан в провокационном наряде (Фото)

И да, чтобы вы не сомневались: за 6 часов фотографии девочки собирают в среднем почти 7 миллионов лайков. Ну и где там это куриное яйцо?

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Instagram, Кайли Дженнер, Трэвис Скотт, Сторми Дженнер.
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