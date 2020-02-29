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Тимур Мирошниченко показал трогательные фото с крестин сына

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Тимур Мирошниченко показал трогательные фото с крестин сына
21:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:29 февраля состоялось крещение маленького сына украинского телеведущего и шоумена.

19 января 2020 года у Тимура Мирошниченко и его жены Инны родился сын Марко. Окрестить долгожданного сына пара решила в последний день зимы. Яркими кадрами с церемонии крещения родители поделились на своих страницах в инстаграме.

Ранее Тимур отмечал, что дата крестин особая и выбрали ее не просто так.

"29.02 – это уникальная дата, которая выпадает раз в четыре года", – рассказывал звездный отец.

Крестины состоялись в Троицком Ионинском монастыре в Киеве. Крестными родителями стали близкие друзья семьи.

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Также на церемонии присутствовала старшая дочь Тимура и Инны Мия. Девочка появилась на свет в 2018 году.

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Крестины, 29 февраля, Тимур Мирошниченко.
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