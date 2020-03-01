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"МастерШеф Профессионалы" 2 сезон 1 выпуск: скандальное возвращение Анатолия Цуперяка (Фото, Видео)

"МастерШеф Профессионалы" 2 сезон 1 выпуск: скандальное возвращение Анатолия Цуперяка (Фото, Видео)
08:52 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:29 марта прошел первый выпуск второго сезона кулинарного проекта на телеканале СТБ "МастерШеф Профессионалы".

В "МастерШеф. Профессионалы" тройке судей кулинарного шоу нужно выбрать 30 лучших шеф-поваров, которые будут бороться за главный приз в шоу – 1 миллион гривен.

Ваше любимое шоу Мастер Шеф Профессионалы во 2 сезоне вновь возвращается на телеэкраны. В 2020 году к составу судей присоединилась утонченная Ольга Мартыновская. А на отбор пришли сильнейшие украинские шеф-повара и самоуверенные молодые экспериментаторы. Девушка победила в 3 сезоне "Мастер Шеф" и на отлично закончила обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Blue и стала совладельцем ресторана в Париже.

Эктор Хименес-Браво, неизменный судья "МастерШеф", и Владимир Ярославский радушно приняли Ольгу Мартыновскую в свой судейский коллектив проекта.

Открыл кастинг в проект "МастерШеф. Профессионалы" 2 сезон 27-летний участник из Киева – Никита Алимов. Парень работает в ресторане судьи проекта – Владимира Ярославского. В результате голосования судей, Никита получил три "да" и стал первым участником 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы".

Посетил кастинг 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" 20-летний су-шеф Валентин Бойчук, который работает в ресторане "100 лет тому вперед" Евгения Клопотенка. Эктора Хименеса-Браво, попробовав блюдо, был удивлен вкусом. Валентин Бойчук получил три "да" от судей и прошел в 30 второго сезона "МастерШеф. Профессионалы".

Возвращение на кухню "Мастер Шеф" через 6 лет! Анатолий Цуперяк, участник 3 сезона "МастерШеф" решил испытать свои силы в 2 сезоне "Профессионалов". Анатолий Цуперяк приготовил для тройки судей кулинарного шоу стейк Нью-Йорк с овощами и вишневым соусом, однако, Эктор сказал, что это стейк Риббай. Также, судья заметил, что соус и стейк на тарелке у Толика, поссорились между собой. И эти незначительные ошибки помешали парню получить столь желанный фартук участника 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы".

 
 
 
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Життя цікава штука

Публикация от Анатолій Цуперяк (@anatoliy_cuperyak)

Свои "да" от судей также услышали такие участники, как: Евгений Грибеник, который работает шеф-поваром уже 24 года, Анастасия Кобыляцкая – победительница "МастерШеф. Подростки" и Эдуард Канарян, который чрезвычайно волновался представляя свое блюдо.

"О нет!", – именно такими словами на кухне "МастерШеф. Профессионалы" встретил Эктор Хименес-Браво Владислава Мицкевича. Влад, участник и финалист 8 сезона "МастерШеф". Влад Мицкевич приготовил судьям лосось а-ля моньер за который, несмотря на критику, получил фартук и прошел в 30 участников проекта.

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В следующую субботу, в 2 выпуске кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" мы узнаем, кто из выбранной судьями 30-ки войдет в главный состав проекта. Не пропустите следующий выпуск кулинарного шоу.

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