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Новая избранница? Владимир Остапчук заинтриговал подписчиков

Новая избранница? Владимир Остапчук заинтриговал подписчиков
17:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Владимир Остапчук не прекращает интриговать подписчиков.

Популярный украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук недавно создал ажиотаж вокруг своего развода с супругой Еленой Войченко. Теперь он опубликовал фотографию, которой продемонстрировал, что у него новая избранница.

На своей странице в инстаграме он поделился фотографией, которая вызвала активные обсуждения в комментариях. Этим кадром телеведущий поздравил всех с первым днем весны.

Весна – это любовь, – подписал шоумен.

 
 
 
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Весна - это Любовь

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

На снимке Остапчука нежно обнимает за шею женщина. Ее лица не видно, однако можно предположить, что это его новая возлюбленная.

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Ранее в СМИ появилась информация, что новой избранницей шоумена является девушка по имени Кристина. Ей 33 года и она работает нотариусом.

Если посмотреть на последнюю публикацию Кристины в инстаграме, то можно увидеть, что форма ее ногтей и маникюр очень похожи на те, что изображены на фотографии, которую опубликовал Остапчук. Поэтому вполне вероятно, что незнакомкой из кадра является именно эта девушка.

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Телеведущий, Шоумен, Владимир Остапчук.
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