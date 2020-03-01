Новая избранница? Владимир Остапчук заинтриговал подписчиков

Новости шоу бизнеса:Владимир Остапчук не прекращает интриговать подписчиков.

Популярный украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук недавно создал ажиотаж вокруг своего развода с супругой Еленой Войченко. Теперь он опубликовал фотографию, которой продемонстрировал, что у него новая избранница.

На своей странице в инстаграме он поделился фотографией, которая вызвала активные обсуждения в комментариях. Этим кадром телеведущий поздравил всех с первым днем весны.

Весна – это любовь, – подписал шоумен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Весна - это Любовь Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) 1 Мар 2020 в 12:54 PST

На снимке Остапчука нежно обнимает за шею женщина. Ее лица не видно, однако можно предположить, что это его новая возлюбленная.

Ранее в СМИ появилась информация, что новой избранницей шоумена является девушка по имени Кристина. Ей 33 года и она работает нотариусом.

Если посмотреть на последнюю публикацию Кристины в инстаграме, то можно увидеть, что форма ее ногтей и маникюр очень похожи на те, что изображены на фотографии, которую опубликовал Остапчук. Поэтому вполне вероятно, что незнакомкой из кадра является именно эта девушка.