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В латексном костюме: Ким Кардашян посетила воскресную службу мужа (Фото)

В латексном костюме: Ким Кардашян посетила воскресную службу мужа (Фото)
20:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

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Звездная семья прилетела в Париж, чтобы рэпер Канье Уэст смог привлечь Европу к своей традиционной воскресной службе. Исполнителя поддержали жена Ким Кардашян и ее сестра Кортни Кардашян, которые для мероприятия выбрали своеобразный family look, в котором появились в стенах старинного театра Буфф дю Нор.

Многодетная мама, которая не привыкла оставаться без внимания папарацци, поразила выбором наряда. Ким Кардашян любит щеголять своими формами, поэтому решилась показать тело в полной красе. Она дефилировала столицей Франции в латексном комбинезоне карамельного цвета от премиального дома моды Balmain. Аутфит был представлен на Неделе моды в Париже дизайнером Оливье Рустеном всего несколько дней назад.

Важным элементом наряда стали перчатки, объединенные с комбинезоном. Look Ким дополнила босоножками песочного цвета на каблуке и небольшим клатчем. Волосы она собрала в длинный низкий хвост и не забыла о традиционном макияже.

Ким Кардашян показала соблазнительное тело (Фото)

Старшая 40-летняя сестра Ким Кардашян Кортни поддержала ее во время выхода. Она тоже предстала в комбинезоне Balmain, выбрав шоколадный оттенок и черные высокие сапоги на низком ходу.

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Ким Кардашьян, Стиль, Образ, Знаменитость, Наряд.
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