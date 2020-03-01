В латексном костюме: Ким Кардашян посетила воскресную службу мужа (Фото)

Новости шоу бизнеса:Светская львица умеет эпатировать и поражать публику своим появлением.

Звездная семья прилетела в Париж, чтобы рэпер Канье Уэст смог привлечь Европу к своей традиционной воскресной службе. Исполнителя поддержали жена Ким Кардашян и ее сестра Кортни Кардашян, которые для мероприятия выбрали своеобразный family look, в котором появились в стенах старинного театра Буфф дю Нор.

Многодетная мама, которая не привыкла оставаться без внимания папарацци, поразила выбором наряда. Ким Кардашян любит щеголять своими формами, поэтому решилась показать тело в полной красе. Она дефилировала столицей Франции в латексном комбинезоне карамельного цвета от премиального дома моды Balmain. Аутфит был представлен на Неделе моды в Париже дизайнером Оливье Рустеном всего несколько дней назад.

Важным элементом наряда стали перчатки, объединенные с комбинезоном. Look Ким дополнила босоножками песочного цвета на каблуке и небольшим клатчем. Волосы она собрала в длинный низкий хвост и не забыла о традиционном макияже.

Старшая 40-летняя сестра Ким Кардашян Кортни поддержала ее во время выхода. Она тоже предстала в комбинезоне Balmain, выбрав шоколадный оттенок и черные высокие сапоги на низком ходу.