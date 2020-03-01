"Весна!": Тина Кароль поделилась соблазнительным снимком

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская певица, народная артистка Украины продолжает поражать поклонников страстными фотографиями.

Тина Кароль является одной из самых привлекательных женщин украинского шоу-бизнеса. Ею восхищаются миллионы. На своей странице в инстаграме певица в очередной раз поделилась фотографией, от которой невозможно оторвать взгляд.

На снимке любимица миллионов позирует в бюстгальтере, но мы можем увидеть только лямку от него. У нее нюдовий макияж, а волосы уложены в "мокрую" прическу и собраны в хвост. Страсти кадру добавляют пряди волос, которые ниспадают на лицо.

Особый шарм придает черно-белый тон фотографии и взгляд Тины, который завораживает.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Весна! #tinakarol #тинакароль ph @little_puida Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 29 Фев 2020 в 11:53 PST

Исполнительница коротко подписала публикацию: "Весна!"