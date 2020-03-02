Лилия Ребрик умилила сеть эффектным весенним образом (Фото)

Новости шоу бизнеса:Лилия Ребрик является одной из самых популярных ведущих отечественного шоу-бизнеса.

Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик часто делится с поклонниками фотографиями с работы и личной жизни. Знаменитость продемонстрировала на фото очаровательный весенний образ, которым умилила сеть.

По будням ее можно увидеть в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", где она предстает в изысканном наряде. На своей странице в инстаграме звезда опубликовала очередной кадр, где в который раз показала хорошее чувство стиля.

На снимке Лилия позирует в невероятно нежном и весеннем образе. Она одета в актуальную эко-шубу пудрового цвета и голубую кофту с плиссированной юбкой. Гармоничным дополнением наряда стала маленькая белая сумочка через плечо.

Волосы актриса уложила в легкие локоны, а на лице с делала естественный макияж.

Мир становится цветным – это все весна. Доброе утро! Нам, женщинам, присуще строить планы... Вы уже спланировали свою весну? – написала в публикации артистка.