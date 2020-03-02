Скачать
Понедельник, 02.03.2020
Гончарук о своей отставке: Заявление не писал, но будут консультации с президентом и парламентом
Гончарук о своей отставке: Заявление не писал, но будут консультации
Украинцам пообещали рекордно низкие платежки за февраль
Украинцам пообещали рекордно низкие платежки за февраль
Роналду хочет вернуться в Реал
Роналду хочет вернуться в Реал
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 марта

Лилия Ребрик умилила сеть эффектным весенним образом (Фото)

Лилия Ребрик умилила сеть эффектным весенним образом (Фото)
13:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Лилия Ребрик является одной из самых популярных ведущих отечественного шоу-бизнеса.

Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик часто делится с поклонниками фотографиями с работы и личной жизни. Знаменитость продемонстрировала на фото очаровательный весенний образ, которым умилила сеть.

По будням ее можно увидеть в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", где она предстает в изысканном наряде. На своей странице в инстаграме звезда опубликовала очередной кадр, где в который раз показала хорошее чувство стиля.

На снимке Лилия позирует в невероятно нежном и весеннем образе. Она одета в актуальную эко-шубу пудрового цвета и голубую кофту с плиссированной юбкой. Гармоничным дополнением наряда стала маленькая белая сумочка через плечо. 

"Весна!": Тина Кароль поделилась соблазнительным снимком

Волосы актриса уложила в легкие локоны, а на лице с делала естественный макияж.

Мир становится цветным – это все весна. Доброе утро! Нам, женщинам, присуще строить планы... Вы уже спланировали свою весну? – написала в публикации артистка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Стиль, Образ, Лилия Ребрик, Весна, Весенний образ, Телезвезда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чистый понедельник 2 марта: что обязательно нужно сделать в этот день
02 В этом году офицеров запаса призовут на срочную службу
03 Узнайте о себе больше: психологический тест
04 Гончарук и Ермак провели встречу в одном из столичных ресторанов
05 Шестая авария за полгода: в пригороде Киева автомобиль сбил пешехода, люди перекрыли дорогу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Повышение пенсий в Украине: в Кабмине рассказали, когда будет индексация
В Кабмине рассказали, когда будет индексация пенсий
В Украине проверяют четырех людей на коронавирус
В Украине проверяют четырех людей на коронавирус
Гончарук: В Украине началась &quot;Большая стройка&quot;
Гончарук: В Украине началась "Большая стройка"
Молитвы на начало Великого поста 2 марта 2020 года
Молитвы на начало Великого поста 2 марта 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь