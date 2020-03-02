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Оля Полякова нежно поздравила старшую дочь с днем рождения

Оля Полякова нежно поздравила старшую дочь с днем рождения
18:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 2 марта, старшая дочь Оли Поляковой - Маша, празднует свое 15-летие.

Дети популярной певицы привыкли к вспышкам фотокамер и вниманию публики. Оля Полякова довольно часто публикует совместные фото с Машей и Алисой в социальных сетях. Однако сегодня, 2 марта, звездная семья имеет большой повод для торжества. Старшая Мария празднует свой 15 день рождения.

На личной странице Оли Поляковой в инстаграме появилось приветственное сообщение, которым она обратилась к дочери. Знаменитая исполнительница решила не ограничиваться ни в комплиментах, ни в количестве фотографий. Она опубликовала серию кадров с отдыха Марии в разных уголках мира и добавила трогательный текст, который не оставил равнодушными поклонников.

Оля Полякова отметила, что они с дочкой очень похожи, что неизменно отмечают и поклонники звездной мамочки. Отныне фоловеры также знают, как ласково называет исполнительница свою дочь – Маруся, Мишка, Манюня, Мышильда, Машенька.

 
 
 
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Детка! Вот тебе и 15! Какое счастье, что ты у меня тааакая получилась! Веселая, светлая, просто солнце! Ты так на меня похожа, и вместе с тем ,совсем другая, на много лучше, добрее, светлее, рассудительнее, красивее!Пусть все эти прекрасные качества , помогут тебе в жизни, будь счастлива и здорова моя прекрасная ,умная и смелая девочка люблю тебя Маруся, Мышка, Манюня, Мышильда, Машенька! @mashapolyakova

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Оля Полякова без косметики похвасталась естественной красотой

Крошка! Вот тебе и 15! Какое счастье, что ты у меня тааакая вышла! Веселая, светлая, просто солнце! Ты так на меня похожа и вместе с тем, совершенно другая, значительно лучше, добрее, светлее, расчетливее, красивее! Пусть все эти прекрасные качества, помогут тебе в жизни, будь счастлива и здорова моя прекрасная, умная и смелая девочка. Люблю тебя, – написала звезда.

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Певица, День рождение, Оля Полякова, Маша Полякова.
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