Оля Полякова нежно поздравила старшую дочь с днем рождения

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 2 марта, старшая дочь Оли Поляковой - Маша, празднует свое 15-летие.

Дети популярной певицы привыкли к вспышкам фотокамер и вниманию публики. Оля Полякова довольно часто публикует совместные фото с Машей и Алисой в социальных сетях. Однако сегодня, 2 марта, звездная семья имеет большой повод для торжества. Старшая Мария празднует свой 15 день рождения.

На личной странице Оли Поляковой в инстаграме появилось приветственное сообщение, которым она обратилась к дочери. Знаменитая исполнительница решила не ограничиваться ни в комплиментах, ни в количестве фотографий. Она опубликовала серию кадров с отдыха Марии в разных уголках мира и добавила трогательный текст, который не оставил равнодушными поклонников.

Оля Полякова отметила, что они с дочкой очень похожи, что неизменно отмечают и поклонники звездной мамочки. Отныне фоловеры также знают, как ласково называет исполнительница свою дочь – Маруся, Мишка, Манюня, Мышильда, Машенька.

Крошка! Вот тебе и 15! Какое счастье, что ты у меня тааакая вышла! Веселая, светлая, просто солнце! Ты так на меня похожа и вместе с тем, совершенно другая, значительно лучше, добрее, светлее, расчетливее, красивее! Пусть все эти прекрасные качества, помогут тебе в жизни, будь счастлива и здорова моя прекрасная, умная и смелая девочка. Люблю тебя, – написала звезда.