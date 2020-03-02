Моя любимая "Колыбельная": Вера Кекелия поделилась милым семейным видео

Новости шоу бизнеса:Певица вместе с мужем Романом Дудой растрогали поклонников нежным семейным видео.

Вера и Роман ждут первенца Актриса “Женского квартала” Вера Кекелия беременна: очаровательные фото, о чем рассказали всей стране на прошлой неделе, а также признались, что планируют партнерские роды и рассекретили, когда малыш появится на свет Вера Кекелия рассказала, будет ли ее муж присутствовать на родах . Сегодня, 2 марта, на своих страницах в инстаграме влюбленные поделились коротким и очень трепетным роликом, который вызывает мурашки по коже.

Певица позирует на видео в легком платье белого цвета, которое хорошо подчеркивает ее особое состояние. Второй образ Веры более домашний: оверсайз рубашка в клеточку и джинсы. На лице у красотки естественный макияж, а волосы уложены в легкие локоны.

Романа сначала видим в белой футболке и джинсах, а позже он добавил к своему образу черный свитер. В уютной и домашней атмосфере музыкант исполнил колыбельную под гитару.

Моя любимая "Колыбельная". В те ночи, когда я не могла заснуть, Рома напевал мне ее, – подписала видео будущая мамочка.

Особого уюта ролику добавляют черно-белые цвета.