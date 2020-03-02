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Понедельник, 02.03.2020
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Икона стиля: королева Иордании поразила новым образом

Икона стиля: королева Иордании поразила новым образом
20:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Королева Рания уже давно покорила общественность своими благотворительными проектами и потрясающим гардеробом.

В Иордании устроили торжественный прием делегации из Норвегии. Королевскую семью посетили их коллеги – монархи Харальд V и Соня Харальдсен. Поэтому король Абдалла II и Рания устроили для уважаемых гостей прием во дворце Аль Хусейна и уже поделились эффектными кадрами с события.

По традиции, перед началом официальной встречи все чиновники приняли участие в фотосессии. Однако гостей из Норвегии с легкостью затмила очаровательная Рания, которая выделялась благодаря своему эффектному образу. Иорданская модница выбрала белоснежное пальто, украшенное тонким поясом. К потрясающей одежде Ее Величество подобрала туфли-лодочки с флористическим принтом и маленькую сумочку.

В выборе имиджа Рания решила не экспериментировать, сделав идеальную укладку волос и дневной макияж с акцентом на глаза. Лаконичные украшения из королевской коллекции завершили безупречный образ королевы.

 
 
 
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With Her Majesty Queen Sonja of Norway during the official welcoming ceremony of Their Majesties King Harald V and Queen Sonja at Al Husseiniya Palace today #Jordan #LoveJO

Публикация от Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

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В то же время королева Норвегии сопровождала своего мужа в коричневом плаще с бирюзовым принтом. Ярким акцентом ее вида стал шарф, который Ее Величество Соня накинула на плечи. Туфли на каблуке и клатч завершили ее look.

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Стиль, Образ, Королева Рания, Королева Иордании.
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