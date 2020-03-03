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"Самое прекрасное": Вера Кекелия прокомментировала свою беременность

"Самое прекрасное": Вера Кекелия прокомментировала свою беременность
08:22 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица поделилась, от чего ей пришлось отказаться в связи с беременностью.

Певица и актриса "Женского квартала" Вера Кекелия, которая недавно рассказала о том, что беременна, поделилась своими ощущениями. Артистка рассказала, как она себя чувствует и как готовится к рождению ребенка.

Этим Вера поделилась с Екатериной Осадчей.

По словам Веры, на шестом месяце беременности она себя чувствует хорошо, ей нравится это состояние.

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"Это самое прекрасное, что могло случиться с женщиной", - говорит Вера.

Также она призналась, что изменила свой график и отказалась от нескольких выступлений. Сейчас Вера вместе со своим мужем Романом Дудой посещает специальные курсы для партнерских родов. Роман признался, что готов поддерживать жену во время рождения их ребенка.

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Знаменитости, Звезды, Вера Кекелия, Женский квартал.
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