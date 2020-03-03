Кэти Перри рассказала, как легко побороть депрессию

Новости шоу бизнеса:Всемирно известная артистка поделилась, как преодолевает негативные мысли.

Известная певица Кэти Перри, которая потеряла сознание во время съемок шоу, поделилась собственным секретом борьбы с негативными мыслями и эмоциями. Несмотря на то, что у девушки очень позитивный и веселый образ, у нее также были проблемы и она страдала от депрессии.

Последнюю меланхолию Кэти помог побороть ее жених Орландо Блум, однако и у самой Кэти также есть секреты борьбы с негативными мыслями. Об этом она рассказала на шоу "American Idol".

Так, по словам Кэти Перри, ей помогают медитация и самоанализ. Певица советует побыть немного в тишине и отделить правду от неаргументированной критики.

"Если кто-то говорит тебе, что ты толстая, глупая или что-то другое, и это влияет на тебя - подумай, считаешь ли ты эти слова правдой. Просто необходимо докопаться до сути. Вот и все", - признается певица.

Также Кэти посоветовала заручиться поддержкой группы друзей или родственников.