Скачать
Вторник, 03.03.2020
Совбез ООН в пятницу рассмотрит ситуацию с нарушением прав человека в Крыму
Совбез ООН в пятницу рассмотрит ситуацию с нарушением прав человека в Крыму
COVID-19: Число инфицированных в мире превысило 90 тысяч
COVID-19: Число инфицированных в мире превысило 90 тысяч
Уайт оценил перспективы Фьюри в UFC
Уайт оценил перспективы Фьюри в UFC
3 марта - приметы и обряды в Ярилин день
3 марта - приметы и обряды в Ярилин день

Кэти Перри рассказала, как легко побороть депрессию

Кэти Перри рассказала, как легко побороть депрессию
10:15 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Всемирно известная артистка поделилась, как преодолевает негативные мысли.

Известная певица Кэти Перри, которая потеряла сознание во время съемок шоу, поделилась собственным секретом борьбы с негативными мыслями и эмоциями. Несмотря на то, что у девушки очень позитивный и веселый образ, у нее также были проблемы и она страдала от депрессии.

Последнюю меланхолию Кэти помог побороть ее жених Орландо Блум, однако и у самой Кэти также есть секреты борьбы с негативными мыслями. Об этом она рассказала на шоу "American Idol".

Так, по словам Кэти Перри, ей помогают медитация и самоанализ. Певица советует побыть немного в тишине и отделить правду от неаргументированной критики.

Дженнифер Лопес рассказала о разводе с Марком Энтони

"Если кто-то говорит тебе, что ты толстая, глупая или что-то другое, и это влияет на тебя - подумай, считаешь ли ты эти слова правдой. Просто необходимо докопаться до сути. Вот и все", - признается певица.

Также Кэти посоветовала заручиться поддержкой группы друзей или родственников.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кэти Перри, Знаменитости, Звезды, Американская певица.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
02 Арахамия о ротациях в Кабмине: Было бы хорошо иметь вице-премьера по обороне
03 Врачи не советуют мыться каждый день
04 Гончарук останется премьером? Арахамия дал прогноз
05 Итоги дня 2 марта: возможные отставки в Кабмине и задержание экс-командира "Айдара"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе: много раненых
Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе: много раненых
Выборы в Израиле: побеждают сторонники Нетаньяху
Выборы в Израиле: побеждают сторонники Нетаньяху
Выходные в марте 2020: сколько будут отдыхать и работать украинцы
Выходные в марте 2020: сколько будут отдыхать и работать украинцы
В Атлантике стремительно исчезает снег
В Атлантике стремительно исчезает снег
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь