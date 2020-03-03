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Райан Рейнольдс напоил 21-летнюю старушку (Видео)

Райан Рейнольдс напоил 21-летнюю старушку (Видео)
12:34 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Известный актер пошутил над людьми, которые родились в високосный год.

Пару лет назад Рейнольдс купил портлендскую компанию по производству алкоголя Aviation Gin и теперь регулярно выпускает рекламу своей продукции.

Героиней нового рекламного ролика Райана стала женщина по имени Эрлин Манко, родившаяся в 1936 високосном году.

Несмотря на то что технически ей 84, Эрлин празднует свой день рождения раз в четыре года, поэтому в этом году ей наконец-то "исполнился" 21 год — возраст, когда официально можно употреблять алкоголь. Конечно, первым крепким напитком героини рекламы стал Aviation Gin Рейнольдса.

Сам актер в рекламе не появляется, но комментирует происходящее за кадром.

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"В этом году Эрлин исполнился 21 — теперь она может выпить законно", — говорит закадровый голос Рейнольдса.

Технически мне было всего пять, когда я вышла замуж. "Когда мне было 10, у меня уже было семеро детей. Думаете, мне не хотелось выпить все это время? Я следовала правилам. Но сейчас я готова оторваться", — говорит в ролике Эрлин и смачно делает глоток джина.

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Знаменитости, Звезды, Актер, Райан Рейнольдс, Американский актер.
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