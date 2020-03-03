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Вторник, 03.03.2020
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В глубоких раздумьях: Катя Осадчая поделилась семейным снимком (Фото)

В глубоких раздумьях: Катя Осадчая поделилась семейным снимком (Фото)
14:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Ведущая "Светской жизни" умилила сеть фотографией сына.

Катя Осадчая и ее муж, актер и ведущий Юрий Горбунов воспитывают сына Ивана. На страницах в соцсетях редко можно увидеть семью вместе, но бывают исключения, когда звездные супруги публикуют фотографии Ивана на своих инстаграм-страницах.

Катя и Юрий стараются держать свою личную жизнь подальше от посторонних глаз. Они не появляются на публике вместе с детьми, не дают интервью, в которых комментируют брак, а также редко делятся семейными фото.

На днях ведущая опубликовала снимок, на котором маленький Иван позирует, сидя на стуле.

 
 
 
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Настрій - сидіти, споглядати і думати :) #нашіван #івасик

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

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Сын Осадчей и Горбунова смотрит в окно, вид из которого выходит на город. Звездная мамочка стильно одела сынишку. На Ване видим серую кофту и джинсы. К наряду подобраны кроссовки белого цвета на высокой подошве, что очень актуально в этом сезоне.

"Настроение – сидеть, созерцать и думать", – подписала фото Осадчая.

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Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Украинская телеведущая, Украинский телеведущий.
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