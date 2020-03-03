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Роскошное сине-золотое платье: королева Рания поразила стилем

Роскошное сине-золотое платье: королева Рания поразила стилем
16:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Королева Иордании сумела в очередной раз покорить своим роскошным нарядом.

Первые дни весны отметились серией официальных мероприятий для представителей королевской семьи Иордании. Их резиденцию посетили коллеги из Норвегии Харальд V и Соня Харальдсен. Затем Абдалла II и его очаровательная жена Рания продемонстрировали восточное гостеприимство, устроив для знаменитых гостей торжественный прием.

Днем 2 марта королевские семьи выполнили условия протокола, сфотографировавшись на память перед дворцом Аль Хусейна. После этого монархи обменялись любезностями перед камерами журналистов и обсудили запланированные политические вопросы. А уже вечером звездных гостей из Норвегии ждал торжественный прием с застольем. Дресс-кодом были вечерние роскошные наряды, которые уже успели обсудить все западные СМИ.

Для особого выхода Ее Величество Соня подобрала платье белого цвета. Наряд имел вышивку на поясе, которая и добавила нежности образу королевы Норвегии. К наряду Соня Харальдсен подобрала украшения из свои коллекции и обувь на устойчивых каблуках.

 
 
 
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At the dinner banquet held in honor of the Norwegian King and Queen, Their Majesties King Harald V and Queen Sonja, this evening #Jordan #LoveJO

Публикация от Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

Икона стиля: королева Иордании поразила новым образом

А вот волшебная Рания решила сделать ставку на восточных мотивах. Королева охотно надела приталенную юбку-русалку синего цвета, на которой виднелся роскошный растительный узор, традиционный для палестинских платков. Стильный низ Ее Величество дополнила золотой атласной блузой, созданной ливанскими дизайнерами AZZI & OSTA. Синий клатч и королевские аксессуары завершили потрясающий look королевы Рании.

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Стиль, Образ, Королева, Королева Рания, Королева Иордании.
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