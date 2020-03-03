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"Обвинения сфабрикованы": на Тимоти Хаттона подали в суд

"Обвинения сфабрикованы": на Тимоти Хаттона подали в суд
18:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Голливудского актера Тимоти Хаттона обвинили в педофилии и изнасиловании несовершеннолетней.

Тимоти Хаттон известен в Голливуде не только своими успешными ролями, но и романом с Анджелиной Джоли. Сейчас актер дал опровержение обвинениям.

Что известно о скандальном обвинении

2 марта журналисты BuzzFeed опубликовали резонансную новость. По их данным, актер Тимоти Хаттон изнасиловал несовершеннолетнюю девушку в 1983 году. Инцидент произошел в канадском Ванкувере, где проходили съемки фильма "Ледяной человек" (Iceman).

Прошло больше 30 лет как жертва предполагаемого изнасилования рассказала о случившемся. Модель Сэра Джонстон заявила, что в возрасте 14 лет она случайно получила приглашение от Тимоти Хаттона на закрытую вечеринку. Мероприятие прошло в гостиничном номере, где жил актер. После выпивки Тимоти Хаттон пригласил девушку уединиться в комнате, куда пришел и его друг. Сэра Джонстон рассказала, что хотела уйти, однако не успела: актер начал целовать ее и изнасиловал со своим другом.

Манекенщица, которой сейчас 50 лет, заявила, что раньше не хотела говорить о преступлении, пока движение #MeToo не приобрело популярность в мире. Поэтому Сэра Джонстон убеждена, что только теперь ее слова услышат.

Реакция актера

Сразу после публикации новости на портале Тимоти Хаттон обратился к своим адвокатам. Совместно с юристами он составил судебный иск за клевету и обратился к журналистам с просьбой подать и его историю.

Актер утверждает: он никогда не встречался с Сэрой Джонстон, а все ее обвинения – сфабрикованы. Тимоти Хаттон признался, что имя женщины ему знакомо, ведь на протяжении 20 лет она требовала от него миллионы долларов за фейковое преступление. И, не получив немалую сумму, Сэра обратилась к журналистам.

"Сегодня BuzzFeed опубликовал ложную историю госпожи Джонстон. Журналисты знали правду, поскольку им было предоставлено документальное подтверждение. Здесь на самом деле происходит обычное вымогательство денег, которое обернется для госпожи Джонстон фиаско. Она продолжила угрожать мне, обратившись в прессу. Узнав об этом, я обратился в ФБР, написал заявление и подал жалобу за вымогательство. Я не перестану доказывать, что эта история – неудачная попытка вымогательства, основанная на вымышленных фактах", – заявил Тимоти Хаттон.

В то же время адвокаты актера отмечают, что журналисты не проверили факты. У Сэры Джонстон нет никаких подтверждений о факте преступления, поэтому заявления женщины базируются только на ее воспоминаниях.

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Тимоти Хаттон известен в Голливуде благодаря ролям в "Сделано на небасах", "Даниэль", "Шпион", "Отбой", "Тайное окно", "Всего одна ночь", "Стертая реальность", "Комната смерти" и др. В 1997 году актер закрутил роман с Анджелиной Джоли. Пара познакомилась на съемках фильма "Изображая Бога" и влюбилась. И хотя отношения длились всего год, все западные СМИ не прекращали обсуждать их. Анджелина Джоли сделала татуировку в честь избранника, набив на запястье букву "Н". Официально Тимоти Хаттон был дважды женат и воспитывает двоих детей.

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Изнасилование, Суд, Иск, Тімоті Хаттон, Сэра Джонстон.
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