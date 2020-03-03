В изумрудном: Кейт Миддлтон предстала в изысканном образе (Фото)

Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли в Дублин с очередным визитом. Папарацци успели сфотографировать их в аэропорту. Герцогиня Кембриджская показала классический и одновременно праздничный наряд, который уже успел очаровать поклонников.
Аутфит Кейт состоял из яркого платья зеленого цвета с принтом и изумрудного пальто. Такой наряд Миддлтон совместила с замшевыми туфлями-лодочками в тон пальто. На голове у герцогини видим стильный бархатный обруч темно-зеленого цвета, а в руке она держит клатч, гармонично сочетающийся с нарядом.
Миниатюрные серьги и роскошное кольцо – именно те драгоценности, которые Кейт выбрала для поездки в Дублин.
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William and Kate have just arrived at Dublin airport! They’ve just begun their three-day visit LINK IN BIO for story.
Ее макияж в коричневых тонах с черными стрелками на веках, а волосы уложены в локоны.
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William and Kate have just met Ireland’s President Michael D. Higgins and his wife Sabina Coyne as part of their three-day #royaltour
Принц Уильям позирует рядом с женой в синем пальто, брюках и белой рубашке. Ансамбль сочетается с черной обувью. Его галстук также изумрудного цвета, что прекрасно дополняет их с Кейт образы.