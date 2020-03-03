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В изумрудном: Кейт Миддлтон предстала в изысканном образе (Фото)

В изумрудном: Кейт Миддлтон предстала в изысканном образе (Фото)
19:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Кейт Миддлтон в очередной раз продемонстрировала свой изысканный вкус и элегантный наряд.

Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли в Дублин с очередным визитом. Папарацци успели сфотографировать их в аэропорту. Герцогиня Кембриджская показала классический и одновременно праздничный наряд, который уже успел очаровать поклонников.

Аутфит Кейт состоял из яркого платья зеленого цвета с принтом и изумрудного пальто. Такой наряд Миддлтон совместила с замшевыми туфлями-лодочками в тон пальто. На голове у герцогини видим стильный бархатный обруч темно-зеленого цвета, а в руке она держит клатч, гармонично сочетающийся с нарядом.

Миниатюрные серьги и роскошное кольцо – именно те драгоценности, которые Кейт выбрала для поездки в Дублин.

 
 
 
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William and Kate have just arrived at Dublin airport! They’ve just begun their three-day visit  LINK IN BIO for story.

Публикация от HELLO! Magazine (@hellomag)

Ее макияж в коричневых тонах с черными стрелками на веках, а волосы уложены в локоны.

 
 
 
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William and Kate have just met Ireland’s President Michael D. Higgins and his wife Sabina Coyne as part of their three-day #royaltour 

Публикация от HELLO! Magazine (@hellomag)

Кейт Миддлтон отправилась с рабочей поездкой в Северную Ирландию: стильный образ герцогини

Принц Уильям позирует рядом с женой в синем пальто, брюках и белой рубашке. Ансамбль сочетается с черной обувью. Его галстук также изумрудного цвета, что прекрасно дополняет их с Кейт образы.

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Все по теме:

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Стиль, Образ, Герцогиня, Герцогиня Кембриджская.
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