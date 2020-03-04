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Леся Никитюк восхитила сеть фигурой в купальнике (Фото)

Леся Никитюк восхитила сеть фигурой в купальнике (Фото)
08:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Знаменитость продолжает активно делиться "горячими" фотографиями из Египта.

Популярная украинская телеведущая, зажигательная блогерша Леся Никитюк умеет удачно сочетать работу и отдых. Она знает, как правильно распоряжаться временем и находить его для себя.

Леся Никитюк не упускает возможности похвастаться стройной фигурой. Она часто надевает откровенные или обтягивающие наряды, а также чрезвычайно красивые бикини.

В своем в Инстаграме девушка вызывает ажиотаж и обсуждение публикаций в комментариях. Очередное фото, которым поделилась ведущая не стало исключением. 

 
 
 
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Good morning spring Всім гарного сонячного тижня

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

В глубоких раздумьях: Катя Осадчая поделилась семейным снимком (Фото)

Леся Никитюк опубликовала кадр, на котором изображена в солнечном Египте. На снимке видно, что на дворе уже вечереет. Красавица позирует, эротично прислонившись к пальме. Одетая в бикини черного цвета, украшением которого является золотистая бахрома.

Волосы блогерша уложила на сторону, а на лице сделала естественный легкий макияж.

Предлагаем посмотреть самые горячие фотографии яркой Леси Никитюк с отдыха.

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Все по теме:

Египет, Отдых, Знаменитость, Леся Никитюк, Фото в купальнике.
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