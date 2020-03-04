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"Она была печальной": знакомая Мэрилин Монро поведала о закулисной жизни актрисы

"Она была печальной": знакомая Мэрилин Монро поведала о закулисной жизни актрисы
12:38 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Коллега Мейми Ван Дорен рассказала, какой на самом деле была Мэрилин Монро.

Секс-символ 50-х годом Мейми Ван Дорен поведала американским журналистам о том, какой Мэрилин Монро была за кадром.

Как призналась сама Мейми, Мэрилин Монро всегда была грустна наедине с собой.

"Когда она была в одиночестве, то грустила. Поэтому большинство времени она была очень грустная. Впрочем, когда она немного выпивала – становилась той Мэрилин Монро, которую все знали. Она была такой, какой хотела казаться в глазах социума. Мэрилин слишком много ожидала от себя. Когда Монро исполнилось 30 лет, то она не была такой популярной, как раньше. И я думаю, что это очень ее огорчало, ведь Монро имела столько внимания в те ранние годы своей карьеры в Голливуде", - рассказала Мейми.

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Также Мэрилин очень переживала из-за личной жизни. Это подкосило эмоциональное здоровье звезды: "У нее были проблемы с мужчинами. Очень странная вещь, но она просто не могла держаться за мужчину".

Кроме этого, Мейми Ван Дорен призналась, что когда узнала о смерти своей коллеги, то решила уйти из шоу-бизнеса: "Я просто люблю жизнь. Поэтому и решила уйти из Голливуда и покинуть все плохое, что тогда происходило. Это произошло в 60-х годах. Было много депрессий и лекарств. Мэрилин умерла... Очень много моих современников не было в живых. И тогда я решила: пришло время прощаться с киноиндустрией, пока не поздно".

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Мэрилин Монро, Мейми Ван Дорен.
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