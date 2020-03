С любимым: Кайли Миноуг совершила публичный выход со своим бойфрендом

Кайли Миноуг впервые вышла на публику с новым бойфрендом, директором британского издания GQ Полом Соломонсом в сентябре 2018 года. Сейчас ей 51 год, а Полу – 44, однако разница в возрасте не мешает им любить друг друга. Пара посетила торжественный обед, который был устроен в честь актрисы Тильды Суинтон. Об этом говорится в издании The Daily Mail.

Певица позировала перед камерами в коротком твидовом платье желтого цвета от Chanel и черных плотных колготах. Такой наряд звезда соединила с темными туфлями-лодочками.

Среди аксессуаров ее образ дополняла маленькая черная сумочка через плечо и серьги с коричневыми камнями. На руках можем видеть сияющие браслеты и колечки. Волосы знаменитость уложила в аккуратную прическу, а на лице сделала макияж в коричнево-персиковых тонах и сделала акцент на глазах.

#TildaSwinton shone as bright as ever accepting her @BFI Fellowship. A room full of so much love and admiration! Thrilled to be there to celebrate you Tilda! pic.twitter.com/oRceikRtQk

— Kylie Minogue (@kylieminogue) March 3, 2020