С любимым: Кайли Миноуг совершила публичный выход со своим бойфрендом

Новости шоу бизнеса:Знаменитая певица из Австралии Кайли Миноуг не скрывает своих чувств к младшему за нее на 7 лет бойфренду Полу Соломонсу.

Кайли Миноуг впервые вышла на публику с новым бойфрендом, директором британского издания GQ Полом Соломонсом в сентябре 2018 года. Сейчас ей 51 год, а Полу – 44, однако разница в возрасте не мешает им любить друг друга. Пара посетила торжественный обед, который был устроен в честь актрисы Тильды Суинтон. Об этом говорится в издании The Daily Mail.

Певица позировала перед камерами в коротком твидовом платье желтого цвета от Chanel и черных плотных колготах. Такой наряд звезда соединила с темными туфлями-лодочками.

Среди аксессуаров ее образ дополняла маленькая черная сумочка через плечо и серьги с коричневыми камнями. На руках можем видеть сияющие браслеты и колечки. Волосы знаменитость уложила в аккуратную прическу, а на лице сделала макияж в коричнево-персиковых тонах и сделала акцент на глазах.

#TildaSwinton shone as bright as ever accepting her @BFI Fellowship. A room full of so much love and admiration! Thrilled to be there to celebrate you Tilda! pic.twitter.com/oRceikRtQk — Kylie Minogue (@kylieminogue) March 3, 2020

Пол для этого мероприятия выбрал одежду черного цвета: костюм, рубашку и бабочку.

На фотографиях видно, что Кайли улыбчива и счастлива рядом со своим избранником. Влюбленные нежно обнимают друг друга.