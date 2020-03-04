Джастин Тимберлейк трогательно поздравил Джессику Бил с днем рождения

Новости шоу бизнеса:Пара поделилась праздничными публикациями на страницах в Instagram и умилила подписчиков своими теплыми отношениями.

Третьего марта возлюбленной Джастина Тимберлейка исполнилось 38.

Джессика выложила серию фотографий, на которых она сидит за столом в домашней одежде, а Джастин выносит ей торт и произносит поздравления.

Отмечаю день рождения стильно — в пижаме. Я попросила Джастина пообещать, что он не будет петь мне Happy Birthday, поэтому ему пришлось импровизировать. Простите, что вам не удалось это услышать, но я до сих пор смеюсь. Спасибо, спасибо тебе, замечательный человек, за то, что был внимателен ко мне и устроил такую вот вечеринку. И спасибо вам всем за пожелания, чувствую вашу любовь, — написала в микроблоге Джессика.

Тимберлейк также поздравил свою возлюбленную трогательным постом:

С днем рождения, любовь моей жизни. Жизнь с тобой — сокровище и новое приключение каждый день. Спасибо, что терпишь меня, когда я плохо пахну после гольфа или просто плохо пахну. Ты лучшая из лучших. Я обожаю тебя.

Ранее Тимберлейк наделал шуму после того, как его увидели в баре с его коллегой по фильму "Палмер" Алишией Венрайт. Они держались за руки, и Джастин был без обручального кольца. Фанаты прочили ему большой семейный скандал. Однако все обошлось. Певец публично извинился перед поклонниками и женой за ту выходку и признался, что был пьян. После этого пара отметила дни рождения Джастина и Джессики и продолжает демонстрировать теплые чувства друг к другу.