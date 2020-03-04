Джастин Тимберлейк трогательно поздравил Джессику Бил с днем рождения

Третьего марта возлюбленной Джастина Тимберлейка исполнилось 38.
Джессика выложила серию фотографий, на которых она сидит за столом в домашней одежде, а Джастин выносит ей торт и произносит поздравления.
Отмечаю день рождения стильно — в пижаме. Я попросила Джастина пообещать, что он не будет петь мне Happy Birthday, поэтому ему пришлось импровизировать. Простите, что вам не удалось это услышать, но я до сих пор смеюсь. Спасибо, спасибо тебе, замечательный человек, за то, что был внимателен ко мне и устроил такую вот вечеринку. И спасибо вам всем за пожелания, чувствую вашу любовь, — написала в микроблоге Джессика.
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Celebrating my birthday in style... and by that I mean, in pajamas. I made Justin PROMISE not to sing Happy Birthday to me, so he improvised. Sorry you can’t hear it, but I’m still laughing. Thank you, you wonderful human, for really listening to me, and for throwing my kinda party. And thank YOU ALL for the birthday wishes. Feeling the love.
Тимберлейк также поздравил свою возлюбленную трогательным постом:
С днем рождения, любовь моей жизни. Жизнь с тобой — сокровище и новое приключение каждый день. Спасибо, что терпишь меня, когда я плохо пахну после гольфа или просто плохо пахну. Ты лучшая из лучших. Я обожаю тебя.
Ранее Тимберлейк наделал шуму после того, как его увидели в баре с его коллегой по фильму "Палмер" Алишией Венрайт. Они держались за руки, и Джастин был без обручального кольца. Фанаты прочили ему большой семейный скандал. Однако все обошлось. Певец публично извинился перед поклонниками и женой за ту выходку и признался, что был пьян. После этого пара отметила дни рождения Джастина и Джессики и продолжает демонстрировать теплые чувства друг к другу.