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Джастин Тимберлейк трогательно поздравил Джессику Бил с днем рождения

Джастин Тимберлейк трогательно поздравил Джессику Бил с днем рождения
12:31 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Пара поделилась праздничными публикациями на страницах в Instagram и умилила подписчиков своими теплыми отношениями.

Третьего марта возлюбленной Джастина Тимберлейка исполнилось 38.

Джессика выложила серию фотографий, на которых она сидит за столом в домашней одежде, а Джастин выносит ей торт и произносит поздравления.

Отмечаю день рождения стильно — в пижаме. Я попросила Джастина пообещать, что он не будет петь мне Happy Birthday, поэтому ему пришлось импровизировать. Простите, что вам не удалось это услышать, но я до сих пор смеюсь. Спасибо, спасибо тебе, замечательный человек, за то, что был внимателен ко мне и устроил такую вот вечеринку. И спасибо вам всем за пожелания, чувствую вашу любовь, — написала в микроблоге Джессика. 

Тимберлейк также поздравил свою возлюбленную трогательным постом:

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С днем рождения, любовь моей жизни. Жизнь с тобой — сокровище и новое приключение каждый день. Спасибо, что терпишь меня, когда я плохо пахну после гольфа или просто плохо пахну. Ты лучшая из лучших. Я обожаю тебя.

Ранее Тимберлейк наделал шуму после того, как его увидели в баре с его коллегой по фильму "Палмер" Алишией Венрайт. Они держались за руки, и Джастин был без обручального кольца. Фанаты прочили ему большой семейный скандал. Однако все обошлось. Певец публично извинился перед поклонниками и женой за ту выходку и признался, что был пьян. После этого пара отметила дни рождения Джастина и Джессики и продолжает демонстрировать теплые чувства друг к другу.

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Отношения, Джессика Бил, Джастин Тимберлейк, Знаменитости, День рождения.
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